Escrituras en CABA sienten el freno del crédito hipotecario: cayeron 17% en febrero

Tras 40 meses de crecimiento interanual, la actividad inmobiliaria en la Ciudad muestra señales de desaceleración. La importancia de los créditos hipotecarios.

La actividad inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires registró en febrero un freno en la cantidad de operaciones , en un contexto donde el crédito hipotecario volvió a mostrar cierta debilidad.

Según datos del Colegio de Escribanos porteño, se concretaron 3567 escrituras de compraventa , lo que representó una caída interanual del 16,9% respecto del mismo mes de 2025.

A pesar de la baja en la cantidad de actos, el monto total involucrado ascendió a $618.179 millones , con una suba del 14,2% interanual , lo que evidencia un mercado con tickets más elevados. En términos mensuales, la actividad mostró una leve recuperación: las escrituras crecieron 4,2% frente a enero , cuando se habían registrado 3423 operaciones.

El monto promedio por operación se ubicó en $173.305.037 , equivalente a unos u$20.764 al tipo de cambio oficial promedio . En comparación con febrero del año pasado, el valor medio creció 37,4% en pesos y 4,05% en dólares , consolidando una tendencia de recomposición de precios en moneda dura.

Uno de los datos más relevantes del informe es la caída en las operaciones con financiamiento. En febrero se registraron 592 escrituras con hipoteca , lo que implica una baja del 38,6% interanual . Estas operaciones representaron apenas el 16,6% del total .

La presidenta del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato, explicó que este comportamiento era esperable tras un período prolongado de crecimiento. “Luego de varios años de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes”, señaló.

En ese sentido, remarcó el rol central del financiamiento: “Hay un dato clave que siempre destacamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Esta merma interanual del 38% impacta directamente en la actividad”.

escrituras

Menos crédito, menos operaciones

El vínculo entre crédito y escrituras es directo. Desde el sector estiman que por cada hipoteca se generan unas 2,5 operaciones encadenadas, lo que amplifica el efecto de la caída del financiamiento sobre el total del mercado.

Cuando los préstamos se frenan, la actividad tiende a retraerse. Hubo 40 meses de crecimiento interanual ininterrumpido, pero este cambio marca una desaceleración que probablemente se vea en los próximos meses. Aun así, aparecen algunas señales incipientes de mejora. “Es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”, agregó Tato.

Más allá del nivel de actividad, el crédito hipotecario también tiene un fuerte componente social. Desde el Colegio de Escribanos destacan que, a diferencia de otros tipos de financiamiento, la morosidad en préstamos para vivienda es extremadamente baja. Mientras muchos argentinos tienen dificultades para afrontar consumos con tarjeta, quienes acceden a un crédito hipotecario lo priorizan ya que la morosidad es de apenas el 1%

Balance del primer bimestre

Si se analiza el acumulado del año, el mercado también muestra una leve contracción. En el primer bimestre de 2026 se registraron alrededor de 7000 operaciones, lo que implica una caída del 12% interanual.

Con un valor promedio cercano a los u$s120.000 por operación, el mercado mantiene niveles similares,aunque levemente superiores, a los de 2025 en moneda dura, pero con menor volumen.

El desempeño del mercado inmobiliario en los próximos meses estará atado, en gran medida, a la evolución del crédito. La reaparición de líneas hipotecarias más accesibles podría reactivar la demanda y devolverle dinamismo a un sector que, tras un largo ciclo de recuperación, comienza a mostrar signos de enfriamiento.