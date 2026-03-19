Escrituras en la provincia de Buenos Aires: febrero con baja interanual y caída del crédito, ¿es un fenómeno estacional?

Se registraron 7.655 operaciones, cifra que confirmó una suba mensual como contraste. El mercado espera una baja de tasas más fuerte para reactivar la demanda.

Escrituras en alza en la costa: departamentos frente al mar en Mar del Plata se mantienen entre los más buscados y sostienen la actividad inmobiliaria provincial

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires registró en febrero una leve baja interanual en la cantidad de escrituras, en un contexto donde el crédito hipotecario perdió dinamismo y las expectativas del sector se concentran en una mejora de las condiciones financieras.

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Durante el segundo mes del año se concretaron 7.655 compraventas de inmuebles, según el relevamiento mensual del Colegio de Escribanos bonaerense . La cifra representó una caída del 4% frente a las 7.952 operaciones registradas en febrero de 2025.

En la comparación con enero, el dato mostró un repunte. Las escrituras crecieron 18% respecto de las 6.495 registradas en el primer mes del año , en línea con un comportamiento estacional que suele mostrar menor actividad durante el verano y una recuperación hacia marzo.

El desempeño de las hipotecas marcó una señal más débil. En febrero se firmaron 1.046 actos, con una baja interanual del 26%. También se verificó una caída del 13% frente a enero, lo que reflejó una desaceleración en el uso del financiamiento para la compra de viviendas.

El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi , analizó el escenario y destacó la doble dinámica del mercado. Detalló: “Los números de febrero muestran un nivel de actividad que registra una leve baja interanual en compraventas y una disminución más marcada en hipotecas”.

Longhi remarcó que el comportamiento del mercado en los primeros meses del año suele responder a factores estacionales, aunque también señaló el impacto de las condiciones financieras. Indicó que el nivel de actividad se enfrió luego de diciembre y vinculó ese movimiento con el receso de verano y con la evolución de las tasas de interés.

Escrituras provincia Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

En ese sentido, sostuvo que algunas entidades comenzaron a ajustar sus condiciones. Mencionó que bancos como Santander y BBVA avanzaron con bajas en las tasas, luego de incrementos previos que habían afectado la demanda de crédito.

Longhi planteó que ese cambio podría generar un efecto positivo en el corto plazo. Señaló que la reactivación podría consolidarse a partir de marzo, aunque aclaró que el impacto real se medirá en las próximas semanas.

También destacó el peso de determinadas localidades en el volumen de operaciones. Mencionó que Mar del Plata, La Plata y Vicente López concentraron una parte relevante de las escrituras, junto con partidos como Avellaneda, Tigre y Morón. Sumó además a Bahía Blanca y Tandil como plazas con buen nivel de actividad.

Lectura inmobiliaria

Desde el sector inmobiliario, la lectura incorpora una mirada más amplia sobre lo ocurrido en el último año. La presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA), Lilian Ledain, repasó los factores que impulsaron el mercado en 2025, cuando se alcanzaron cerca de 150.000 operaciones, el nivel más alto en casi dos décadas.

Según su análisis, el crédito hipotecario jugó un rol central en ese proceso. La posibilidad de acceder a financiamiento permitió que muchas familias pasaran del alquiler a la compra, con cuotas que en algunos casos resultaron comparables a un alquiler.

Escrituras hipotecas provincia Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Ledain también vinculó el crecimiento con la estabilización monetaria y con el blanqueo de capitales, que permitió canalizar ahorros no declarados hacia el mercado inmobiliario. Consideró que ese conjunto de factores generó un escenario propicio para la expansión de las operaciones.

En cuanto a la demanda, identificó una preferencia clara por viviendas usadas y accesibles. Señaló que las casas en zonas periféricas de áreas céntricas y los departamentos de uno y dos ambientes concentraron el mayor interés.

El rango de precios más buscado se ubicó entre los u$s50.000 y u$s100.000, con un valor de referencia cercano a los u$s90.000 para unidades tipo. Esa franja se consolidó como el segmento más dinámico del mercado.

Qué viene

Respecto de las expectativas para 2026, Ledain planteó que el sector espera una recuperación similar a la observada en la primera mitad de 2025. Recordó que durante el segundo semestre del año pasado se registró una desaceleración vinculada a factores políticos y financieros.

Indicó que el resultado electoral y el temor a cambios en el rumbo económico influyeron en las decisiones de compra. A eso se sumó el aumento de tasas en los créditos hipotecarios, que redujo el acceso al financiamiento.

La dirigente consideró que la estabilidad macroeconómica será determinante para el desempeño del mercado. Señaló que la previsibilidad en variables como el tipo de cambio y la inflación puede impulsar la actividad.

La Plata Propiedades Escrituras El centro platense. La capital de la provincia también es protagonista importante por el aporte de operaciones inmobiliarias

También advirtió sobre factores de riesgo. Mencionó que la inseguridad jurídica y la incertidumbre económica pueden generar retracción en la demanda y frenar decisiones de inversión.

En paralelo, se refirió a la situación del sector de la construcción. Indicó que los costos elevados redujeron el atractivo de los proyectos en pozo o a estrenar, que en muchos casos dejaron de resultar competitivos frente a unidades usadas.

Explicó que la carga impositiva y los gastos asociados a la escrituración encarecen este tipo de operaciones. Planteó que eventuales cambios en materia fiscal o laboral podrían mejorar las condiciones del sector.

En cuanto a la dinámica de corto plazo, Ledain coincidió en que los primeros meses del año suelen mostrar menor actividad. Señaló que desde mediados de diciembre se registra una desaceleración, asociada a las fiestas y a las vacaciones.

Ledain indicó que hacia fines de febrero y durante marzo se produce una recomposición del mercado, con mayor interés por parte de los compradores y una reactivación de las búsquedas.

El comportamiento de las tasas de interés aparece como un factor clave para esa recuperación. La posibilidad de acceder a crédito en condiciones más favorables puede volver a traccionar operaciones, en especial en los segmentos medios.

En ese contexto, el mercado inmobiliario de la provincia transita una etapa de transición. La leve caída interanual en febrero convive con señales de recuperación mensual y con expectativas de mejora para los próximos meses.

Longhi concluyó que la evolución del crédito hipotecario será determinante para consolidar una recuperación sostenida en el nivel de escrituras.