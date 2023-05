Redujeron las cautelares por importaciones al 1% del stock original en 2022

Un informe confeccionado por la Dirección General de Aduanas (DGA-AFIP) reveló que entre el último trimestre del año pasado y el primero de 2023 se redujo la cantidad de medidas cautelares que beneficiaban a importadores para acceder a dólares a valor oficial para el ingreso de mercadería con Licencias No Automáticas, otorgadas por los tribunales. El cambio de tendencia también fue influido por el cambio de sistema y el reemplazo de las SIMI por las SIRA que, en este último caso, vienen acumulando fallos favorables a su implementación que el sistema anterior no cosechaba.

La tercera categoría de irregularidades halladas -que antes no tenían control de nadie- fue empresas que en apariencia no tenían relación entre sí que se “vendían” mercadería en zona primaria aduanera (es decir, no nacionalizada todavía). ¿El beneficio? Una de las dos tenía una cautelar y evitaban el pago de IVA y de Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a la Argentina.