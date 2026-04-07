El Papa León XIV condenó la amenaza contra Irán y pidió volver a negociar para frenar la guerra + Seguir en









El Pontífice advirtió sobre el impacto moral, humanitario y económico de la escalada en Medio Oriente y reclamó una salida diplomática.

El papa León XIV habló en Castel Gandolfo y volvió a reclamar una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente.

En medio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, el papa León XIV volvió a pronunciarse contra la guerra y consideró “inaceptable” cualquier amenaza dirigida contra el pueblo iraní. Lo hizo este martes por la tarde, durante un breve intercambio con periodistas que lo aguardaban a la salida de Villa Barberini, la residencia pontificia en Castel Gandolfo.

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El mensaje del Pontífice llegó después de una nueva jornada de tensión en Medio Oriente, marcada por el endurecimiento del conflicto y las advertencias lanzadas por Donald Trump. En ese contexto, León XIV insistió en la necesidad de retomar el diálogo y abandonar la vía militar.

“Busquen siempre la paz y rechacen la guerra”, resumió el Papa al retomar el llamado que ya había formulado en su mensaje Urbi et Orbi del domingo. Luego añadió: “Pidiendo a todas las personas de buena voluntad que busquen siempre la paz y no la violencia, que rechacen la guerra, especialmente una guerra que muchos han dicho que es injusta, que sigue escalando y que no está resolviendo nada”.

Papa León XIV irán Una advertencia sobre Irán y el costo global del conflicto Durante su declaración, también apuntó de manera explícita contra las amenazas dirigidas a Irán y remarcó que el problema no es solo político o diplomático, sino también ético. “Hoy, como todos sabemos, también ha existido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto es verdaderamente inaceptable. Ciertamente aquí hay cuestiones de derecho internacional, pero aún más, se trata de una cuestión moral que concierne al bien del pueblo en su conjunto, en su totalidad”, sostuvo.

León XIV también advirtió por las consecuencias más amplias que ya genera la guerra, no solo en la región sino a escala global. En ese sentido, vinculó el conflicto con un escenario de creciente fragilidad económica y energética. “Tenemos una crisis económica mundial, una crisis energética y una situación en Medio Oriente de gran inestabilidad, que solo está provocando más odio en todo el mundo”, señaló.

Frente a ese panorama, el Papa insistió en que la salida debe ser diplomática y llamó de forma directa a retomar las conversaciones. “Vuelvan a la mesa. Hablemos. Busquemos soluciones de manera pacífica”, reclamó. El foco en las víctimas civiles y el llamado final por la paz En otro tramo de su mensaje, puso el foco en las víctimas civiles de la ofensiva y pidió no perder de vista el costo humano de la guerra. “Recordemos, especialmente, a los inocentes: los niños, los ancianos, los enfermos, tantas personas que ya se han convertido, o se convertirán, en víctimas de esta guerra continua”, afirmó. A continuación, recordó además que los ataques sobre objetivos civiles violan las normas internacionales. “Y recordar a todos que los ataques contra la infraestructura civil van contra el derecho internacional, y que también son un signo del odio, la división y la destrucción de la que el ser humano es capaz”, advirtió. Sobre el cierre, León XIV volvió a plantear que existe un deseo extendido de terminar con la violencia y pidió que la sociedad presione a sus dirigentes para impulsar una salida negociada. “Todos queremos trabajar por la paz. La gente quiere la paz”, remarcó. Y concluyó con un llamado directo: “Invitaría a los ciudadanos de todos los países involucrados a ponerse en contacto con las autoridades -líderes políticos, congresistas- para pedirles, para decirles, que trabajen por la paz y rechacen la guerra y la violencia. Muchas gracias”.