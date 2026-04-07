Se retractó y pidió disculpas a la AFA el CEO del "fan token" que había denunciado irregularidad en pagos

Alexandre Dreyfus, fundador de Socios.com, afirmó que recibió garantías formales sobre la legalidad de los pagos vinculados al contrato con la entidad madre del fútbol argentino y dejó atrás sus cuestionamientos iniciales.

El fundador y director ejecutivo de Socios.com, Alexandre Dreyfus , se retractó públicamente de los cuestionamientos que había formulado meses atrás sobre la relación entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa Tourprodenter LLC, y pidió disculpas por haberse entrometido en asuntos internos de la entidad.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el empresario explicó que a comienzos de enero reaccionó a reportes periodísticos que mencionaban investigaciones vinculadas con la AFA y Tourprodenter. En ese contexto, dijo haber expresado públicamente sus preocupaciones en redes sociales, aunque reconoció que esas reacciones se realizaron de manera prematura.

“ A principios de enero me sorprendió conocer ciertas investigaciones a raíz de reportes noticiosos sobre la AFA y Tourprodenter LLC ”, señaló Dreyfus, quien admitió que sus comentarios iniciales se hicieron “ asumiendo la veracidad de dichas noticias ”.

Según detalló, tras esas declaraciones se abrió un intercambio con la AFA en el marco de la relación contractual que mantiene Socios.com con la entidad del fútbol argentino. En ese proceso, indicó, la asociación brindó garantías respecto de la integridad de los pagos realizados por la compañía a los agentes cobradores designados por la AFA y confirmó la legalidad del nombramiento de Tourprodenter LLC.

“ Nos brindaron las garantías requeridas sobre la integridad de los pagos realizados por Socios.com a los agentes cobradores de AFA y confirmaron la legalidad del nombramiento de Tourprodenter LLC ”, afirmó el ejecutivo.

Dreyfus agregó que posteriormente recibió nuevas “cartas de confort” tanto de la AFA como de la firma mencionada, en las que —según sostuvo— se ratifica el cumplimiento de normas éticas y de integridad.

“Desde entonces hemos recibido nuevas cartas de confort de AFA y Tourprodenter LLC, afirmando el pleno cumplimiento de las reglas de ética y garantías de integridad, y la prohibición de desvío de fondos o ‘sobornos’”, expresó.

En ese marco, el empresario anunció que decidió dejar atrás sus cuestionamientos iniciales. “Basándome en las cartas formales que ahora tenemos en nuestro poder, dejo atrás mis reacciones iniciales y ofrezco mis disculpas a la AFA por mi intromisión en su gobierno”, escribió.

Socios.com es una plataforma tecnológica vinculada al mundo del deporte que permite a clubes y selecciones emitir fan tokens, activos digitales que los hinchas pueden adquirir para acceder a beneficios, experiencias y votaciones vinculadas con sus equipos. La empresa mantiene acuerdos comerciales con diversas organizaciones deportivas en distintos países, entre ellas la AFA.

El directivo también ratificó la continuidad del vínculo entre ambas partes. “La misión de Socios.com siempre ha sido la protección de los fanáticos del fútbol en todo el mundo y seguimos comprometidos con nuestra asociación con la AFA bajo los más altos estándares de transparencia y cumplimiento”, concluyó.

Las declaraciones implican un giro respecto de sus cuestionamientos iniciales y refuerzan la postura de la entidad que preside Claudio Tapia, que desde el inicio rechazó la existencia de irregularidades en el circuito de pagos vinculado al acuerdo comercial con la plataforma.