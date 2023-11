Regresan a la cartelera de cine dos películas “de culto”

“Antes de hacer esta película me encontraba en un aprieto”, dijo Eustache. “A todos les habían gustado mis películas previas. Recibí muy buenas críticas y ninguna de ellas tuvo pérdidas. Pero nadie quería darme dinero para hacer otra. La única financiación provino de Jean-Luc Godard, hacia el final del rodaje, y de la emisora pública ORTF, después de mucha discusión. Esta situación contradictoria me enfureció, y esa furia me ayudó a escribir los diálogos. Es la única de mis películas en la cual el pasado no juega ningún papel. Resuena en la vida que estaba llevando en el momento en que se filmó, e incluso a veces se superpone con ella de manera trágica. El ritual también está ausente. A menos que pueda advertirse un ritual en gestación en ese estilo de vida de la Rive Gauche. Lo veremos en algunos años. A menos que las inflexiones formales y el principio del triángulo sea una referencia a los ritos de la tragedia clásica con un barniz moderno”.