Disociación entre empleo y PBI: por qué la economía crece mientras se pierden puestos de trabajo formales

El mercado laboral no acompaña las mejoras en el PBI, lo cual representa una anomalía para la economía argentina. Una radiografía sobre los distintos sectores y qué pasa en su interior.

La relación entre crecimiento y empleo continuó disociada en el primer trimestre del año. Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% desestacionalizado , paralelamente se destruyeron cerca de 10.000 empleos formales . Esto representa una anomalía para la economía argentina. Expertos sostienen que los sectores que más dinamizan el PBI son débiles en materia de creación de puestos de trabajo, a la vez que los sectores que más empleo generan, todavía no logran recuperarse.

Según el último dato del INDEC , que corresponde a los primeros tres meses del año, el PBI subió 0,7% comparado con el cuarto trimestre de 2025 y 2,3%, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva a cabo el Banco Central (BCRA), las proyecciones también son optimistas, con un alza esperada de 1,2% en el segundo trimestre y de 0, 9% en el tercero. Por lo tanto , para este año se estima un aumento en promedio del PBI real del 2,9% sobre el promedio de 2025.

En cuanto al empleo , los datos difundidos esta semana por el INDEC, determinaron que la desocupación pasó del 7,9% al 7,8% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Según cálculos realizados por Ámbito , esto implica que 1,1 millones de argentinos se encuentran sin un empleo en los 31 aglomerados urbanos y que, en términos absolutos, hay unos 9.000 desocupados más debido al crecimiento de la población en ese período.

Matias Rajnerman , jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires , le dijo a Ámbito que esta dicotomía entre crecimiento y empleo, tiene dos aristas. Por un lado, tiene que ver con que "los sectores que dinamizan el PBI a nivel agregado contratan menos empleo de los que lo retacean, por lo tanto, la cuenta da negativo" .

Mientras que, en segundo lugar, aseguró que está "rota" la relación entre inversión, empleo y crecimiento . "Si los sectores que crecen no generan empleo, deberían, al menos, acelerar la inversión (compran muchas máquinas, contratan pocas personas), pero es algo que tampoco está pasando: los indicadores públicos y privados de inversión agregada (INDEC, FIEL, Ferreres) reflejan que la variable no está creciendo en el último tiempo , con lo cual, el no despegue de la formación de capital también es un factor que contribuye a esta evolución anómala de una producción que crece más rápido que las demás variables ", cerró.

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En charla con este medio, la economista Rocío Bisang de GMA Capital, analizó: "Cuando descomponemos el EMAE y vemos el acumulado desde noviembre de 2023, se ve que los sectores que más empujan el crecimiento son principalmente agro, minería e intermediación financiera. Son actividades que, un poco por su propia dinámica, son más intensivas en capital y requieren relativamente menos mano de obra, por lo que explican una parte chica del empleo total".

Del otro lado, están industria, comercio y construcción, que son los sectores que más empleo generan en la economía, y todavía no logran recuperarse. "Entonces lo que terminas teniendo es un crecimiento que está más concentrado en sectores que aportan mucho al producto, pero poco al empleo", concluyó Rocío.

Empleo: no logra recuperarse pese a la estabilidad macroeconómica

Una de las características del empleo bajo el Gobierno de Javier Milei es la pérdida de trabajos registrados y su reemplazo por puestos de trabajo más precarizados. Así, desde Fundación Mediterránea, analizaron: "Entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se perdieron 100.000 puestos asalariados privados y 21.000 empleos públicos, mientras que el número de monotributistas aumentó en aproximadamente 90.000 personas".

"El incremento de monotributistas no debe leerse como un aumento del espíritu emprendedor sino de una necesidad creciente de los trabajadores de complementar ingresos en algunos casos, o directamente suplir la pérdida de puestos de trabajo", añadieron desde CEPA. Es que si el periodo analizado va desde noviembre de 2023 a marzo de 2026 la cifras se expanden: hay 216.321 empleos privados registrados (-3,4%) menos, y se dieron 165.542 altas en el régimen de monotributo (+8%).

Frente a este escenario, desde Fundación Mediterránea concluyeron que "la heterogeneidad que exhibe el mercado laboral argentino pone de manifiesto que la estabilización macroeconómica, aun siendo un paso indispensable, no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida". "La persistencia de elevados niveles de presión laboral, el aumento de la informalidad y la pérdida de puestos asalariados privados reflejan que la principal deuda pendiente continúa siendo la generación de empleo de calidad e ingresos suficientes", añadieron.

De hecho, una muestra de la crisis en el mercado de trabajo es el particular deterioro que sufre el sector industrial. En el informe del INDEC del primer trimestre 2026, se observa una duplicación de la población desocupada cuya última ocupación fue en la industria manufacturera. "Dicha magnitud de incremento no se observa en ninguno de los otros sectores, lo que muestra que la crisis del sector industrial genera una alta expulsión neta de mano de obra", cerraron desde el CEPA.