¿Manuel Adorni esquiva el Senado? Avanza acuerdo para posponer informe de gestión

Adorni junto a Patricia Bullrich.

"No va": así le confirmaba Patricia Bullrich a Ámbito que Manuel Adorni eludiría su responsabilidad de dar su informe de gestión en el Senado de la Nación, pese a que él mismo había anunciado que concurriría el próximo 2 de julio. Tras el exitoso movimiento oficialista para evitar la interpelación al jefe de Gabinete en Diputados, la presidenta del bloque libertario es la encargada de blindar al funcionario y decidió cortar por lo sano y pedirle que se baje de la citación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se da en medio de la discusión en la Cámara alta sobre una posible interpelación peronista a Adorni -lo que podría terminar en una moción de censura y su remoción del cargo-, algo que paraliza la actividad en ese recinto: si se convoca a una sesión para hacer avanzar algún proyecto oficialista, la oposición colará la solicitud de interpelación y los aliados no quieren verse obligados a defender al jefe de Gabinete. Es entonces que La Libertad Avanza redobló la apuesta y bajará al funcionario también de su informe de gestión, una obligación constitucional que tiene que cumplir y cuyo plazo se vencerá este mes.

Incluso la participación del funcionario provocó un choque con Victoria Villarruel, que lo instó a presentarse en junio recordando que "el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025". Este mismo martes se define si hay una sesión el próximo jueves, lo que implicaría un ineludible tratamiento del tema.

En las últimas horas, este medio pudo conocer otro eslabón de la estrategia libertaria para garantizar la continuidad de Manuel Adorni en su cargo: todos los diputados de La Libertad Avanza -aunque no se descarta alguna ausencia- acudirán a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que revisarán los proyectos de interpelación contra el jefe de Gabinete. Se trata de una muestra de respaldo en la actividad que habilitó el oficialismo para evitar que la oposición consiga el quorum este miércoles, con el mismo fin: citarlo y votar una moción de censura.

adorni karina Adorni junto a Karina Milei y un grupo de senadores libertarios.

Manuel Adorni y Karina Milei reunieron a senadores libertarios La noticia se conoce después de una serie de reuniones que mantuvo Manuel Adorni y Karina Milei con todos los miembros del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con excepción de Patricia Bullrich. Los encuentros, de los que también participó el ministro Diego Santilli, sirvieron para trazar el plan de acción legislativo del oficialismo, expresar su apoyo al funcionario y ratificar el acompañamiento a la conducción de la hermana del Presidente. Se trataron de tres reuniones consecutivas con los distintos miembros de la bancada. "Se definieron los objetivos para avanzar en esta nueva etapa de reformas que atraviesa el Congreso de la Nación", informó la cuenta oficial de la Jefatura de Gabinete, una particularidad dado que Adorni evitó protagonizar la difusión de las reuniones desde su perfil personal. El respaldo oficialista representa un alivio para la continuidad del funcionario luego de que los senadores del PRO y la UCR adelanten su postura a favor de que sea desplazado de su cargo.