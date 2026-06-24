ANSES pagará un extra de $55.000 en julio: quiénes lo cobran y cuáles son los nuevos montos para las familias

Así se desarrollan los abonos pertenecientes al organismo nacional de la previsión social, según la reglamentación vigente.

Mantener los datos actualizados en la plataforma del organismo permite evitar retrasos en los pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que desde julio de 2026 entrará en vigencia un aumento del 2,1% para las asignaciones familiares y distintos beneficios destinados a hogares con hijos. La actualización surge del último índice de inflación informado por el INDEC.

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Las familias que cumplan con las condiciones establecidas también accederán al Complemento Leche , cuyo monto superará los $55.000 durante julio. Además, ANSES mantendrá el pago de la Tarjeta Alimentar , cuyos importes dependen de la cantidad de hijos que integran cada grupo familiar.

El incremento modificará los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) correspondiente al primer tramo de ingresos. Al mismo tiempo, algunos beneficiarios continuarán recibiendo pagos complementarios vinculados a la alimentación de los niños.

El Complemento Leche forma parte de las asistencias alimentarias que ANSES deposita junto con otras prestaciones sociales. El beneficio está destinado exclusivamente a las titulares de la Asignación Universal por Hijo que tengan niños en edad de lactancia.

El valor del adicional aumentará como consecuencia del ajuste previsto para julio. Con la actualización del 2,1%, el monto ascenderá a $55.841. Las beneficiarias que reúnan los requisitos establecidos recibirán este importe de manera automática, junto con el resto de las prestaciones que liquida el organismo previsional.

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Cuánto cobran AUH, AUE y SUAF con el nuevo aumento del 2,1%

El incremento previsto para julio modificará los importes de las principales asignaciones familiares administradas por ANSES.

Los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente manera:

asignación universal por hijo (AUH): $148.049 de monto total, con una retención de $29.609,80 y un pago directo de $118.439,20

asignación universal por hijo con discapacidad: $482.062 de monto total, con una retención de $96.412,40 y un pago directo de $385.649,60

asignación por embarazo (AUE): $148.049 de monto total, con una retención de $29.609,80 y un pago directo de $118.439,20

asignación familiar por hijo (SUAF - tramo I): $148.049, sin retención mensual

La AUH y la AUE mantienen el esquema habitual de pago. ANSES deposita el 80% del beneficio cada mes y retiene el 20% restante, hasta que el titular presente la documentación obligatoria.

La Libreta AUH contempla los siguientes requisitos:

controles médicos

vacunación

escolaridad regular

La acreditación del porcentaje retenido se realiza una vez presentada esa documentación.

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Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar continuará vigente durante julio para las familias que reúnen las condiciones previstas por ANSES. El beneficio conserva tres escalas de pago según la cantidad de hijos que integran el hogar.

Los importes confirmados son los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

hogares con tres hijos o más: $149.425

Estos valores se depositan automáticamente, junto con la prestación correspondiente, para quienes integran el universo alcanzado por el programa.

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Calendario de pago de ANSES para julio 2026: ¿cuándo cobro según mi DNI?

ANSES difundió el cronograma previsto para las familias beneficiarias durante julio. Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El calendario informado es el siguiente:

Jubilación mínima

DNI 0: 8 de julio

DNI 1: 10 de julio

DNI 2: 13 de julio

DNI 3: 14 de julio

DNI 4: 15 de julio

DNI 5: 16 de julio

DNI 6: 17 de julio

DNI 7: 20 de julio

DNI 8: 21 de julio

DNI 9: 22 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 8 de julio

DNI 2 y 3: 10 de julio

DNI 4 y 5: 13 de julio

DNI 6 y 7: 14 de julio

DNI 8 y 9: 15 de julio

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima