El diario kelper acusó a Javier Milei de usar a Malvinas por la caída en su popularidad: "Las cosas se le están complicando"

Una editorial del Penguin News, el periódico colonial de las Islas, apuntó contra el Presidente en medio de la escalada con Londres. "¿Cómo distraes a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se indignen por las 'Malvinas' (sic)", dijeron.

En medio de la escalada entre Argentina y el Reino Unido, el diario británico elaborado por los kelpers advirtió que Javier Milei utiliza la causa Malvinas para contrarrestar su caída en la popularidad. "¿Cómo distraes a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se indignen por las 'Malvinas' (sic)", afirmaron en un artículo.

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Se trata del Penguin News, el periódico que se edita en las Islas. En un editorial, la directora del medio, Lisa Watson , realizó un análisis sobre el reclamo de soberanía argentino y apuntó contra Milei, a quien le espetó su cercanía a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

En la nota, Watson habla del peronismo y analiza la actualidad de la administración libertaria, consignando que un 70,8% de los trabajadores sindicalizados desaprueba la gestión del mandatario y que su imagen positiva se está desplomando.

"Esta es precisamente la razón por la que el presidente argentino ahora vocifera como una arpía chillona sobre las Malvinas", remarcó la periodista británica en las páginas del medio colonial isleño.

En esa línea, apuntó que cuando los índices de popularidad caen, "¿cómo distraes a la gente de tus fracasos? Empiezas a decirles que se indignen por las 'Malvinas' (sic)".

Y agregó: "Nosotros lo sabemos, él lo sabe y cualquier argentino inteligente también lo sabe".

Por otra parte, dijo que si las las circunstancias fueran distintas, sentiría "bastante lástima por los argentinos". "Imagínate creer que eres la gente más genial de Sudamérica y luego tener a Javier Milei como presidente", afirmó.

Javier Milei impulsa la creación de una base naval en Ushuaia.

Watson apuntó que "lamentablemente" los logros de los líderes anteriores a menudo no perduraron y, presumiblemente, "los argentinos eligieron a Milei porque estaban hartos del modelo vigente de inflación crónica y estancamiento económico".

Acto seguido, aseguró que en Argentina existe una especie de tensión extraña: "Milei, el populista al estilo Trump, gobernando un país con profundas tradiciones peronistas, sindicales y del sector público".

"Debe de ser profundamente humillante para un pueblo tan orgulloso ver a su presidente ofrecerse como un alma gemela de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, siendo él precisamente el hombre al que votaron", lanzó.

"¿Por qué un país con una fuerte tradición política peronista, sindicalista e intervencionista ha terminado con un presidente libertario que anda por ahí abrazándose servilmente a un derechista como Trump?", se preguntó.

Londres refuerza su presencia en el Atlántico Sur

Reino Unido reemplazará los cuatro aviones de combate Typhoon que tiene desplegados en las Islas Malvinas por otros cuatro de una versión más moderna. Las nuevas aeronaves cuentan con mejoras en el radar y en los sistemas de armamento.

Las aeronaves que serán retiradas pertenecen a la primera serie de los Typhoon y forman parte del Escuadrón 1435, destinado a la defensa del archipiélago. En su lugar llegarán aviones de la Tranche 2, una versión más avanzada que ya integra la flota de la Real Fuerza Aérea británica.

La decisión fue comunicada por Luke Pollard, ministro de Estado británico para la Preparación de la Defensa y la Industria, en respuesta a una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty.

El funcionario explicó que “los cuatro aviones Typhoon de la Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.