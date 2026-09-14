¿Es posible comprar una propiedad o terreno en las Islas Malvinas siendo argentino?

Un argentino puede solicitar autorización para adquirir un inmueble en Malvinas, pero no puede hacerlo libremente como un residente de las islas.

Para vivir en las Islas Malvinas , la legislación local establece que los no residentes deben obtener una licencia para adquirir tierras o cualquier interés sobre ellas . La regla alcanza a terrenos, edificios y determinados derechos vinculados con inmuebles.

Por eso, la nacionalidad argentina no constituye por sí sola una prohibición absoluta, pero tampoco permite una compra directa y automática : la operación debe pasar por el mecanismo de autorización previsto por las autoridades de las Islas.

La norma central es la Land (Non-residents) Ordinance 1999 , que continúa formando parte del régimen jurídico vigente de las Islas. Su artículo 4 establece que una persona que no sea considerada residente no puede adquirir para su propio beneficio tierras o intereses sobre tierras sin la autorización correspondiente . A los efectos de la norma, la tierra incluye también edificios y estructuras incorporadas al terreno.

La legislación considera residente, entre otros supuestos, a quien tiene reconocimiento como perteneciente a las Islas y reside allí habitualmente, o a quien posee un permiso de residencia permanente y vive de manera habitual en el territorio. Un argentino que no reúna esas condiciones queda alcanzado, en principio, por las restricciones aplicables a los no residentes.

Por lo tanto, decir que “un argentino no puede comprar una propiedad en Malvinas” resulta impreciso. Lo correcto es señalar que un argentino que no sea residente bajo la legislación local necesita una licencia para adquirir un inmueble o un interés sobre un inmueble . La autorización puede otorgarse con o sin condiciones, y la solicitud debe identificar específicamente la tierra que se pretende adquirir.

Requisitos y restricciones para adquirir un inmueble en las Islas

El procedimiento exige que el interesado presente una solicitud ante las autoridades de las Islas y detalle cuál es el terreno o propiedad involucrado. La política oficial indica que deben consignarse datos personales como nombre, domicilio, ocupación y nacionalidad, además de explicar por qué se busca adquirir el inmueble y qué uso se pretende darle, por ejemplo, si existe la intención de construir. También deben declararse las conexiones existentes con las Islas o con el vendedor.

La autorización es específica: la licencia se concede para el inmueble identificado en la solicitud y es personal del titular. La normativa establece además que, cuando se concede una licencia para adquirir una propiedad que todavía no fue comprada, esta pierde vigencia si la adquisición no se concreta dentro de los tres años. El régimen también contempla excepciones limitadas para determinados alquileres y ocupaciones temporarias que no implican la adquisición del dominio.

El sistema sigue operativo en 2026. De hecho, el Gobierno de las Islas publica actualmente cargos para las solicitudes de Licence to Hold Land, y su política sobre disposición de tierras reitera que las personas que no son residentes habituales o que no cuentan con Falkland Islands Status o un permiso de residencia permanente deben obtener una licencia antes de adquirir cualquier interés sobre tierras.

¿Existen ciudadanos argentinos con propiedades en Malvinas actualmente?

El caso argentino más visible es el de Eduardo Elsztain, aunque su situación no debe confundirse con la titularidad personal de una casa o terreno. El empresario es accionista minoritario de la Falkland Islands Company y explicó que comenzó a comprar acciones de la empresa entre 2005 y 2006. En 2017 intentó avanzar hacia el control mayoritario, pero la operación fue bloqueada por las autoridades británicas. Actualmente conserva una participación cercana al 2%, según información publicada en septiembre de 2026.

La distinción es importante porque la Falkland Islands Company sí posee una cartera inmobiliaria relevante en el archipiélago. Según información reciente sobre la compañía, incluye más de 90 propiedades residenciales en alquiler y alrededor de 162 hectáreas de terrenos en Stanley, en buena parte con permisos para desarrollar viviendas. Ser accionista de la empresa, sin embargo, no equivale jurídicamente a ser titular personal de cada uno de esos inmuebles.

No existe un registro actualizado que permita afirmar que actualmente hayan argentinos con una casa o un terreno en Malvinas adquirido directamente a su nombre. Sí existen antecedentes históricos de argentinos vinculados con propiedades y negocios en las islas, pero el régimen contemporáneo mantiene la exigencia de autorización para quienes no reúnen las condiciones de residencia local.