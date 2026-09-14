Un contingente de excombatientes argentinos viajó a Malvinas en medio de la escalada con el Reino Unido

Es un grupo de 9 soldados pertenecientes al CECIM La Plata. Partieron desde Santiago de Chile, haciendo escala en Punta Arenas y Río Gallegos, y permanecerán en las Islas hasta el sábado.

Un contingente de excombatientes argentinos viajó a las Islas Malvinas en medio de la escala de tensión entre el Gobierno y el Reino Unido en el Atlántico Sur . La travesía incluye visitas al Cementerio de Darwin y distintas actividades conmemorativas.

Se trata de un grupo de 9 soldados que integran el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que formaron parte de las unidades militares con asiento en esa ciudad y de la dotación del Rompehielos ARA Almirante Irízar.

El contingente partió el viernes pasado desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia Santiago de Chile y el sábado a las 06.00 hs. partieron con destino a Malvinas, haciendo escala en Punta Arenas y Río Gallegos.

A las 14.30 hs. del día sábado aterrizaron en la base militar de Monte Agradable donde hay una dotación permanente de 1500 efectivos de las fuerzas armadas británicas.

El viaje se realiza mediante el convenio que el CECIM La Plata suscribió con el Municipio de la Ciudad de La Plata en el año 2007 refrendado por Julio Alak entonces Intendente y en la actualidad. El mismo establece un subsidio para cubrir las erogaciones que demande el viaje de carácter Humanitario que acrediten la calidad de ex soldados conscriptos y civiles ex combatientes en Malvinas.

Daniel Barsellini, Héctor Correia, José Luis Garcia, Marcelo Lanatta, Alejandro Villanueva, Carlos Varde, Fernando Marino, Marcelo Martínez, Fabián Passaro volvieron a Malvinas en este viaje que se produce a 44 años de culminada la guerra de 1982 donde aflora el recuerdo y el sentimiento de aquellos jóvenes que tenían 19 años cuando cumpliendo con el servicio militar obligatorio atravesaron una experiencia única que los marcó para toda la vida.

Cementerio de Darwin, en las Malvinas.

Lo primero fue visitar el domingo el Cementerio de Darwin donde yacen 230 tumbas de los caídos en el territorio insular donde realizaron el correspondiente homenaje a todos sus compañeros que en muchos casos fueron identificados durante el procedimiento llevado a cabo por la Cruz Roja Internacional mediante el Proyecto Plan Humanitario.

Para Daniel, Héctor, José y Marcelo es su primer viaje desde el 82 y visitar el cementerio fue saldar una deuda pendiente con aquellos que no regresaron.

“Ver esas 230 cruces en la inmensidad de la estepa de Darwin nos hace reflexionar, cuántas vidas truncadas, a los 18 o 19 años nadie está preparado para morir”, manifestó Fabián, sobreviviente del Monte Longdon, perteneció a la Compañía B de RI7.

Marcelo fue soldado del Regimiento 7, unidad con la mayor cantidad de bajas en Malvinas, transmitía: “Las sensaciones son increíbles, había tratado de no hacerme expectativas en este primer viaje para mí, jamás me imaginé sentir las cosas que sentí hoy, fue muy fuerte ayer sábado llegar, hoy en el cementerio después de quebrarme sentí una sensación de Paz, era algo que les debía a los compañeros, pisar las islas y visitarlos”.

Los exCombatientes del CECIM comenzarán a recorrer durante la semana las posiciones que ocuparon en el terreno a partir de su llegada a Malvinas en 1982 dispuestas en la defensa de Puerto Argentino, cada lugar conlleva a una profunda reflexión, emociones y recordar a los que no volvieron para cargar fuerzas y continuar accionando en construir un camino hacia la recuperación definitiva de la soberanía sobre los territorios usurpados en 1833.