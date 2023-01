Los Rolling Stones se unen a TikTok: contenido especial, imágenes de archivo y más

Mick Jagger también abrió su propia cuenta personal en TikTok, uniéndose a su compañero de banda Keith Richards, quien llegó a la plataforma el año pasado.

Los fanáticos pueden seguir ambas cuentas, así como el canal oficial de la banda, que contará con contenido exclusivo detrás de escena de espectáculos en vivo, grabaciones de estudio y más.

Time to move like the Stones… we’ll be sharing some of your creations. Show us at #TheRollingStones #MickJagger #KeithRichards