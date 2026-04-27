Nuevo álbum de los Rolling Stones: titulo confirmado y posible fecha de lanzamiento + Seguir en









Durante el fin de semana, la banda compartió en las redes sociales carteles con su icónico logo de la lengua junto con el título traducido a varios idiomas.

Las imagenes con el nuevo nombre del disco aparecieron en varias ciudades del mundo.

Tras semanas de especulaciones, los Rolling Stones parecen finalmente haber confirmado el titulo de lo que será su próximo disco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el fin de semana, la banda compartió en las redes sociales carteles con su icónico logo de la lengua junto con el título "Foreign Tongues" traducido a varios idiomas.

Los fans también han compartido sus propias imágenes de los carteles en las redes sociales, que se han visto por todas partes, desde Manchester hasta Varsovia, incluidas imágenes del planetario en Buenos Aires, mientras la legendaria banda de rock continúa generando expectación ante el inminente anuncio.

Embed - The Rolling Stones on Instagram: " " View this post on Instagram

¿Cuándo sale el nuevo disco de los Rolling Stones? Aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Foreign Tongues. Sin embargo, cuando los Rolling Stones lanzaron recientemente su nuevo sencillo, "Rough and Twisted", exclusivamente en vinilo a principios de este mes, su precio era de 10,07 libras esterlinas en el Reino Unido y 10,07 dólares estadounidenses, lo que llevó a los fans a creer que su nuevo álbum saldrá el 10 de julio.

Cabe destacar que el 10 de julio también es viernes, que es el día de la semana en que se lanzan los nuevos álbumes. Para este nuevo álbum, han vuelto a colaborar con Andrew Watt, quien ya estuvo al frente de la producción de su exitoso disco de 2023, "Hackney Diamonds". Watt confirmó su participación en el próximo LP de los Stones el año pasado, declarando crípticamente al portal Rolling Stone: "Cuando la lengua está en el aire, simplemente dices... Puedo decir que hicimos algunas grabaciones juntos, pero eso es todo lo que puedo decir". Lamentablemente, según se informa, el lanzamiento de un nuevo álbum de los Rolling Stones no significa que vayan a salir de gira para celebrar su último proyecto. Un portavoz de la banda declaró a The Times a principios de este mes: "Los Rolling Stones tocarán cuando ellos decidan, no antes. No hay conciertos programados". Esto se produce después de que, según se informó, cancelaran sus planes para una gira en 2026 debido a la artritis de Keith Richards, que ha afectado su capacidad para actuar en directo. En 2025, estaba previsto que salieran de gira por Europa lo cual finalmente no se concretó.