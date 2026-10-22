Rybakina necesitó apenas 33 minutos para ganar su primer partido como número uno del mundo

La kazaja avanzó a los cuartos de final del WTA 500 de Ningbo después de que Polina Kudermetova se retirara entre lágrimas cuando perdía 5-0 en el primer set. La campeona defensora volvió a ganar tras 40 días sin victorias y estrenó su etapa en la cima del ranking.

Elena Rybakina, la Nª 1 del mundo, volvió tras una lesión en el torneo WTA 500 de Ningbo y superó a la uzbeka Polina Kudermetova, quien debió abandonar el partido.

Elena Rybakina necesitó apenas 33 minutos para conseguir su primera victoria desde que alcanzó el número uno del ranking mundial femenino. La kazaja avanzó a los cuartos de final del WTA 500 de Ningbo luego de que la uzbeka Polina Kudermetova, ubicada en el puesto 105 de la clasificación, abandonara el encuentro cuando el marcador estaba 5-0 en el primer set.

Kudermetova, de 23 años, había superado dos rondas de la fase clasificatoria y también había ganado su partido de primera ronda en el cuadro principal. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo ante la primera preclasificada y terminó retirándose entre lágrimas.

El partido comenzó con un game inicial extenso, en el que la uzbeka desperdició dos oportunidades para quedarse con el servicio. Rybakina aprovechó su sexto punto de quiebre y consiguió la primera ventaja. Después confirmó su saque, volvió a quebrar para ponerse 3-0 y obligó a su rival a solicitar asistencia médica.

Tras la interrupción, Kudermetova recibió medicación y regresó a la cancha. La kazaja mantuvo su servicio y consiguió un tercer quiebre para ampliar la diferencia a 5-0. En ese momento, la uzbeka decidió no continuar y abandonó el encuentro.

De esta manera, Rybakina consiguió su primer triunfo como líder del ranking femenino sin necesidad de completar un set. La kazaja, que había conquistado el título en Ningbo en 2025, continúa así con la defensa de la corona y avanzó a la siguiente ronda con un desgaste físico mínimo.

La kazaja Elena Rybakina dio el primer paso en el WTA de Ningbo luego de que su rival, Polina Kudermetova, abandonara el duelo en el primer set. Tras apenas media hora de partido, la uzbeka tomó la decisión de abandonar y Rybakina se llevó el primer triunfo. X

El regreso de Rybakina después de 40 días

La victoria también significó el regreso al triunfo para la tenista de 27 años después de una racha sin competir con éxito. Tras conquistar su tercer título de Grand Slam en el US Open, Rybakina sufrió una inesperada derrota frente a Alina Charaeva en su debut en Pekín. Posteriormente, una lesión en el pie la obligó a ausentarse del torneo de Wuhan.

Su presentación en Ningbo marcó el final de una espera de 40 días sin victorias y el comienzo de su recorrido en la gira asiática como número uno del mundo.

La kazaja y Kudermetova se habían enfrentado anteriormente en Berlín, en 2023. En aquella oportunidad, Rybakina también se había impuesto en sets corridos.

Una rival proveniente de la clasificación

En los cuartos de final, Rybakina se medirá con la polaca Katarzyna Kawa, ubicada en el puesto 128 del ranking mundial, quien dio uno de los golpes de la jornada al derrotar a Belinda Bencic por 7-5 y 6-2.

Kawa, que también llegó al cuadro principal desde la fase clasificatoria, consiguió así la primera victoria de su carrera ante una rival situada entre las 30 mejores del mundo.

El cruce representará una nueva oportunidad para Rybakina de avanzar en la defensa del título y consolidar su regreso a la competencia después de las dificultades físicas que condicionaron su calendario. Tras una presentación breve e inesperada, la número uno buscará ahora una victoria en la cancha que le permita ratificar su condición de favorita en Ningbo.