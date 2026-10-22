SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
22 de octubre 2026 - 08:37

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 22 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.526 este jueves, en un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación se mantuvo estable. El ritmo de acumulación de reservas se moderó, lo cual refleja una dinámica volátil en lo que va de esta semana.

Los bonos soberanos argentinos en dólares se replegaron tras la recuperación del martes y el riesgo país superó los 670 puntos básicos. En los mercados financieros, el dato positivo fue el incremento de las acciones argentinas, tanto en el MSCI Merval como en Wall Street.

Por su parte, el INDEC informó que la actividad económica no se pudo recuperar en agosto del duro golpe sufrido en julio, y que debería pegar un salto mensual del 8,5% en septiembre para evitar la recesión. En paralelo, el organismo comunicó una mejora de los salarios reales durante el mismo mes.

Este jueves, el INDEC informará sobre la actividad en supermercados mayoristas y centros de compra de agosto. En tanto el BCRA publicará la Encuesta de Condiciones Crediticias.

¿Qué conviene más en octubre 2026: poner $2 millones en plazo fijo en pesos o u$s1.500 en dólares?

Cuánto se puede ganar en 30 días con cada alternativa y qué papel juega la evolución del dólar al momento de decidir.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias