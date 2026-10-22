Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 22 de octubre

El dólar mayorista cotiza a $1.526 este jueves, en un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación se mantuvo estable. El ritmo de acumulación de reservas se moderó, lo cual refleja una dinámica volátil en lo que va de esta semana.

Los bonos soberanos argentinos en dólares se replegaron tras la recuperación del martes y el riesgo país superó los 670 puntos básicos. En los mercados financieros, el dato positivo fue el incremento de las acciones argentinas, tanto en el MSCI Merval como en Wall Street.

Por su parte, el INDEC informó que la actividad económica no se pudo recuperar en agosto del duro golpe sufrido en julio, y que debería pegar un salto mensual del 8,5% en septiembre para evitar la recesión. En paralelo, el organismo comunicó una mejora de los salarios reales durante el mismo mes.

Este jueves, el INDEC informará sobre la actividad en supermercados mayoristas y centros de compra de agosto. En tanto el BCRA publicará la Encuesta de Condiciones Crediticias.