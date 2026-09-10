Rybakina es la nueva número uno del tenis mundial: el salto deportivo que dispara su valor comercial

La kazaja se convirtió por primera vez en número uno del mundo tras avanzar a las semifinales del US Open. El circuito femenino reparte una cifra superior a los u$s250 millones en premios y la nueva líder, a los 27 años, ya acumula cerca de u$s30 millones en ganancias oficiales durante su carrera.

El tenis femenino tiene nueva reina. Elena Rybakina se convirtió por primera vez en número uno del mundo tras derrotar a Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos

Elena Rybakina llegó a la cima del tenis mundial y lo hizo en un momento en el que el negocio del circuito femenino atraviesa una crisis económico-financiera. La kazaja desplazó a Aryna Sabalenka del número uno del ranking WTA después de derrotar a Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

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El logro tiene una dimensión deportiva evidente, pero también económica. El circuito mundial femenino reparte una cifra superior a los u$s250 millones en premios , un salto del 13% respecto de los u$s221 millones del año anterior. La evolución forma parte de una estrategia de crecimiento comercial de la WTA que busca aumentar el valor del producto, los ingresos y la exposición global del tenis femenino.

En ese mercado en expansión, Rybakina ya construyó un patrimonio deportivo considerable. La tenista acumula más de US$29,8 millones en premios oficiales durante su carrera , una cifra que la ubica entre las principales ganadoras históricas del circuito.

A esa cifra se sumó una temporada 2026 particularmente rentable. La kazaja ya acumuló más de u$s5,3 millones en premios durante el año , impulsada por sus resultados en los grandes torneos y por el título del Abierto de Australia.

El crecimiento de los premios refleja la transformación comercial que atraviesa el tenis femenino. En apenas cuatro años, el prize money anual de la WTA pasó de u$s135 millones en 2021 a u$s249 millones en 2025. La cifra prácticamente se duplicó en ese período.

La expansión no se limita a los premios. En 2023, la WTA creó WTA Ventures, su brazo comercial, junto con la firma de inversión CVC Capital Partners. El objetivo es acelerar la explotación comercial del circuito, desarrollar nuevas alianzas, aumentar la audiencia y generar mayores ingresos a través de derechos, patrocinios y plataformas digitales.

La propia WTA sostiene que el circuito tiene una audiencia global superior a los 1.000 millones de personas, lo que convierte a sus principales jugadoras en activos cada vez más atractivos para las grandes marcas.

Rybakina y el premio récord de u$s5,235 millones

Rybakina ya conoce lo que significa convertir un éxito deportivo en un enorme ingreso económico. En noviembre de 2025, la kazaja ganó las WTA Finals de Riad de manera invicta. Su triunfo ante Sabalenka en la final le permitió embolsar u$s5,235 millones, el mayor premio individual registrado hasta entonces en la historia del deporte femenino y también un récord dentro del tenis profesional.

El torneo repartió u$s15,5 millones en premios y la victoria de Rybakina llegó después de ganar sus cinco partidos. Ese resultado cerró una temporada en la que además terminó entre las principales jugadoras del mundo.

Ahora, la llegada al número uno agrega un nuevo activo a su carrera: la exposición comercial que genera ocupar el primer puesto del ranking.

These courts will make her feel brand new (world No.1)



Elena Rybakina defeats Zheng 3-6, 6-1, 6-4 to reach the US Open semifinals and clinch the WTA’s top spot! pic.twitter.com/vA4KKSLYZc — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

La cima también cotiza

A los 27 años, Rybakina se convirtió en la primera tenista de Kazajistán en alcanzar el número uno mundial y en la trigésima mujer en la historia de la WTA en llegar a esa posición.

Nacida en Moscú, pero representante de Kazajistán, la jugadora construyó una carrera que ya incluye dos títulos de Grand Slam. En enero de 2026 ganó el Abierto de Australia y consiguió su segundo grande.

Durante esta temporada también se consagró en Stuttgart y llegó al US Open con 47 victorias, la segunda mayor cantidad del circuito, solo por detrás de Jessica Pegula.

La combinación es especialmente relevante desde el punto de vista comercial: títulos de Grand Slam, número uno del mundo, juventud y una creciente exposición internacional.

Sabalenka pierde un liderazgo que también tenía valor económico

La contracara del ascenso de Rybakina es Sabalenka, que había convertido el número uno en una de las principales referencias del circuito.

La bielorrusa había permanecido 107 semanas en la cima del ranking desde octubre de 2024, según la WTA. Ahora deberá recuperar terreno dentro del propio US Open.

Su 2026 comenzó con una derrota ante Rybakina en la final del Abierto de Australia. Luego consiguió revancha en Indian Wells y derrotó a Coco Gauff en la final del Abierto de Miami.

Pero después llegaron los problemas. Perdió ante Hailey Baptiste en Madrid y posteriormente apenas consiguió alcanzar dos cuartos de final en sus siguientes seis torneos.

Ahora enfrentará a Pegula en una de las semifinales del US Open. Rybakina, en tanto, jugará ante la ganadora del duelo entre Gauff y Mirra Andreeva.

Una industria que busca nuevas estrellas

La llegada de Rybakina al número uno coincide con una renovación profunda del tenis femenino. Gauff, Iga witek, Pegula, Sabalenka y Rybakina forman un grupo de figuras que compiten no solo por títulos, sino también por audiencia, patrocinios y protagonismo dentro de una industria que busca aumentar su valor comercial.

Andreeva, de apenas 19 años, ya ganó Roland Garros, mientras que Linda Nosková conquistó Wimbledon con 21. La aparición de nuevas figuras amplía el mercado y reduce la dependencia del circuito de una única estrella.

La estrategia comercial de la WTA apunta justamente en esa dirección. La asociación con CVC creó una estructura específica para desarrollar derechos comerciales, medios, patrocinios y nuevas plataformas de interacción con los aficionados. Desde 2023, el objetivo declarado es convertir ese crecimiento en mayores ingresos y reinversión en el deporte.

De la controversia al número uno

El ascenso de Rybakina también llega después de un período marcado por el conflicto entre su entrenador, Stefano Vukov, y la WTA.

En 2025, el organismo sancionó al técnico después de una investigación sobre su conducta hacia la jugadora. Vukov negó haber infringido las normas y Rybakina sostuvo públicamente que nunca había considerado abusivo su comportamiento. La sanción fue posteriormente levantada tras una apelación.

Ahora, el escenario cambió por completo.

Rybakina llega a la cima del ranking en plena disputa por el US Open y con casi u$s30 millones acumulados en premios durante su carrera. En un circuito que ya reparte cerca de u$s250 millones anuales, su nuevo estatus puede convertirse en mucho más que un logro deportivo.

El número uno ya es suyo. Ahora empieza la pelea por transformar ese liderazgo en títulos, contratos, audiencia y millones.

Ranking oficial WTA: las número uno profesionales a partir de 1975

1-Chris Evert (EEUU) - 3 noviembre 1975 al 25 abril 1976 (25 semanas)

2-Evonne Goolagong (AUS) - 26 abril al 9 de mayo 1976 (2) *

Chris Evert - 10 mayo 1976 al 9 julio 1978 (113)

3-Martina Navratilova (CZE-EEUU) - 10 julio 1978 al 13 enero 1979 (26)

Chris Evert - 14 al 27 enero 1979 (2)

Martina Navratilova - 28 enero al 24 febrero 1979 (4)

Chris Evert - 25 febrero al 15 abril 1979 (7)

Martina Navratilova - 16 abril al 24 junio 1979 (10)

Chris Evert - 25 junio al 9 septiembre 1979 (11)

Martina Navratilova - 10 septiembre 1979 al 6 abril 1980 (31)

4-Tracy Austin (EEUU) (A) - 7 al 20 abril 1980 (2)

Martina Navratilova - 21 abril al 30 junio 1980 (10)

Tracy Austin - 10 julio al 17 noviembre 1980 (20)

Chris Evert - 18 noviembre 1980 al 2 mayo 1982 (76)

Martina Navratilova - 3 al 16 mayo 1982 (2)

Chris Evert - 17 mayo al 13 junio 1982 (4)

Martina Navratilova - 14 junio 1982 al 9 junio 1985 (156)

Chris Evert - 10 junio al 13 octubre 1985 (18)

Martina Navratilova - 14 al 27 octubre 1985 (2)

Chris Evert - 28 octubre al 24 noviembre 1985 (4) (B)

Martina Navratilova - 25 noviembre 1985 al 16 agosto 1987 (90) (C)

5-Steffi Graf (ALE) - 17 agosto 1987 al 10 marzo 1991 (186) (D)

6-Monica Seles (YUG) - 11 marzo al 4 agosto 1991 (21) (E)

Steffi Graf - 5 al 11 agosto 1991 (1)

Monica Seles - 12 al 18 agosto 1991 (1)

Steffi Graf - 19 agosto al 8 septiembre 1991 (3)

Monica Seles - 9 septiembre 1991 al 6 junio 1993 (91)

Steffi Graf - 7 junio 1993 al 5 febrero 1995 (87)

7-Arantxa Sánchez Vicario (ESP) - 6 al 19 febrero 1995 (2)

Steffi Graf - 20 al 26 febrero 1995 (1)

Arantxa Sánchez Vicario - 27 febrero al 9 abril 1995 (6)

Steffi Graf - 10 abril al 14 mayo 1995 (5)

Arantxa Sánchez Vicario - 15 mayo al 11 junio 1995 (4)

Steffi Graf - 12 junio 1995 al 14 agosto 1995 (9)

Steffi Graf/Monica Seles (compartido 15 de agosto de 1995 al 3 de noviembre de 1996) (ambas con 64)

Steffi Graf - 4 al 17 de noviembre 1996 (2)

Steffi Graf/Monica Seles (compartido del 18 al 24 de noviembre 1996) (1) (F)

Steffi Graf (25 de noviembre 1996 al 30 de marzo 1997 (18)

8-Martina Hingis (SUI) - 31 marzo 1997 al 11 octubre 1998 (80) (G)

9-Lindsay Davenport (EEUU) - 12 octubre 1998 al 7 febrero 1999 (17)

Martina Hingis - 8 febrero 1999 al 4 julio 1999 (21)

Lindsay Davenport - 5 julio 1999 al 8 agosto 1999 (5)

Martina Hingis - 9 agosto 1999 al 2 abril 2000 (34)

Lindsay Davenport - 3 abril 2000 al 7 mayo 2000 (5)

Martina Hingis - 8 al 14 mayo 2000 (1)

Lindsay Davenport - 15 al 21 mayo 2000 (1)

Martina Hingis - 22 mayo 2000 al 14 octubre 2001 (73)

10-Jennifer Capriati (EEUU) - 15 octubre 2001 al 4 noviembre 2001 (3) (H)

Lindsay Davenport - 5 noviembre 2001 al 13 enero 2002 (10)

Jennifer Capriati - 14 enero 2002 al 24 febrero 2002 (6)

11-Venus Williams (EEUU)- 25 febrero 2002 al 17 marzo 2002 (3)

Jennifer Capriati - 18 marzo 2002 al 21 abril 2002 (5)

Venus Williams - 22 abril 2002 al 19 mayo 2002 (4)

Jennifer Capriati - 20 mayo 2002 al 9 junio 2002 (3)

Venus Williams - 10 junio 2002 al 7 julio 2002 (4)

12-Serena Williams (EEUU)- 8 julio 2002 al 10 agosto 2003 (57)

13-Kim Clijsters (BEL) - 11 agosto 2003 al 19 octubre 2003 (10)

14-Justine Henin (BEL) - 20 al 26 octubre 2003 (1)

Kim Clijsters - 27 octubre 2003 al 9 noviembre 2003 (2)

Justine Henin - 10 noviembre 2003 al 12 septiembre 2004 (44)

15-Amélie Mauresmo (FRA) - 13 septiembre al 17 octubre 2004 (5)

Lindsay Davenport - 18 octubre 2004 al 21 agosto 2005 (38)

16-Maria Sharapova (RUS) - 22 al 28 agosto 2005 (1)

Lindsay Davenport - 29 agosto al 11 septiembre 2005 (2)

Maria Sharapova - 12 septiembre al 23 octubre 2005 (6)

Lindsay Davenport - 24 octubre 2005 al 29 enero 2006 (14)

Kim Clijsters - 30 enero al 19 marzo 2006 (7)

Amélie Mauresmo - 20 marzo al 12 noviembre 2006 (34)

Justine Henin - 13 noviembre 2006 al 28 enero 2007 (11)

Maria Sharapova - 29 enero al 18 marzo 2007 (7)

Justine Henin - 19 marzo 2007 al 18 de mayo 2008 (61) (I)

Maria Sharapova - 19 de mayo al 8 junio 2008 (3)

17-Ana Ivanovic (SRB) - 9 junio al 10 agosto 2008 (9)

18-Jelena Jankovic (SRB) - 11 al 17 agosto 2008 (1)

Ana Ivanovic - 18 agosto al 7 septiembre 2008 (3)

Serena Williams - 8 septiembre al 5 octubre 2008 (4)

Jelena Jankovic - 6 octubre 2008 al 1º febrero 2009 (17)

Serena Williams - 2 febrero al 19 abril 2009 (11)

19-Dinara Safina (RUS) - 20 abril al 11 octubre 2009 (25)

Serena Williams - 12 al 25 octubre 2009 (2)

Dinara Safina - 26 octubre al 1º noviembre 2009 (1)

Serena Williams - 2 noviembre 2009 al 10 octubre 2010 (49)

20-Caroline Wozniacki (DEN) - 11 octubre 2010 al 13 febrero 2011 (18)

Kim Clijsters - 14 al 20 febrero 2011 (1)

Caroline Wozniacki - 21 febrero 2011 al 29 enero 2012 (49)

21-Victoria Azarenka (BLR) - 30 enero 2012 al 10 junio 2012 (19)

Maria Sharapova - 11 junio 2012 al 8 julio 2012 (4)

Victoria Azarenka - 9 julio 2012 al 17 febrero 2013 (32)

Serena Williams - 18 febrero 2013 al 11 septiembre 2016 (186)

22-Angelique Kerber (ALE) - 12 septiembre 2016 al 29 enero 2017 (20

Serena Williams - 30 enero al 19 marzo 2017 (7)

Angelique Kerber - 20 marzo al 23 abril 2017 (5)

Serena Williams - 24 abril al 14 mayo 2017 (3)

Angelique Kerber - 15 mayo al 16 julio 2017 (9)

23-Karolina Pliskova (CZE) - 17 julio al 10 septiembre 2017 (8)

24-Garbiñe Muguruza (ESP) - 11 septiembre al 8 octubre 2017 (4)

25-Simona Halep (ROU) - 9 octubre 2017 al 18 enero 2018 (16)

Caroline Wozniacki - 19 enero al 25 febrero 2018 (4)

Simona Halep - 26 febrero 2018 al 27 enero 2019 (48)

26-Naomi Osaka (JPN) - 28 enero 2019 al 23 junio 2019 (21)

27-Ashleigh Barty (AUS) – 24 junio 2019 al 11 agosto 2019 (7)

Naomi Osaka – 12 agosto 2019 al 8 septiembre 2019 (4)

Ashleigh Barty – 9 septiembre 2019 al 22 marzo 2020 (35)

-Ranking se congeló desde el 23 de marzo hasta el 9 de agosto de 2020 por COVID-19

Ashleigh Barty – 10 agosto 2020 al 3 abril 2022 (86)

28-Iga Swiatek (POL) – 4 abril 2022 al 10 septiembre 2023 (75)

29-Aryna Sabalenka (BLR) – 11 septiembre 2023 al 5 noviembre 2023 (8)

Iga Swiatek – 6 noviembre 2023 al 20 octubre 2024 (50)

Aryna Sabalenka – 21 octubre 2024 al 13 septiembre 2026 (99)

30-Elena Rybakina (KAZ) – 14 septiembre 2026 al