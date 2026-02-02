Se cayeron dos amistosos de la Selección Argentina y hay incertidumbre por la preparación de cara al Mundial + Seguir en









La AFA trabaja contra reloj tras la cancelación de dos partidos preparatorios, busca nuevos rivales para junio y mantiene la Finalissima ante España como eje del calendario 2026.

La Selección Argentina no tiene amistosos confirmados previos al Mundial. @Argentina

La Selección argentina ajusta su agenda rumbo al Mundial 2026 y a la Finalissima ante España, con un problema inesperado: se cayeron dos amistosos clave en Estados Unidos. La AFA busca rivales de urgencia, define fechas en junio y organiza la logística previa, mientras mantiene confirmado el viaje a Qatar y la publicación de la lista definitiva.

La cancelación de los encuentros fue confirmada por el periodista Gastón Edul, quien detalló que quedaron sin efecto los dos partidos que el equipo de Lionel Scaloni tenía programados antes de su debut mundialista ante Argelia.

La situación obliga ahora a la dirigencia de la AFA a rearmar parte del calendario internacional, ya que en septiembre Claudio “Chiqui” Tapia había anunciado públicamente que los rivales de preparación serían México y Honduras, compromisos que finalmente no se disputarán.

Según la planificación actual, la idea es encontrar dos nuevos seleccionados para jugar dentro de los primeros diez días de junio, antes del traslado del plantel hacia Kansas City, base logística en la previa inmediata al inicio de la Copa del Mundo.

La Finalissima, el único compromiso cerrado de la Selección previo al Mundial Más allá de este contratiempo, el cronograma oficial de la Albiceleste para 2026 tiene dos fechas ya aseguradas en marzo. El 27 de marzo, el equipo liderado por Lionel Messi enfrentará a España en Qatar para definir la Finalissima. Cuatro días después, el 31 de marzo, disputará un segundo amistoso frente a la selección local, en la misma sede.

De acuerdo con lo informado, la delegación argentina permanecerá alrededor de ocho días en Qatar, país que fue anfitrión del Mundial 2022 y que volverá a recibir al seleccionado para esta gira internacional. Otra fecha central en la hoja de ruta de Scaloni es el cierre de la nómina para la Copa del Mundo: hacia fines de mayo se anunciaría la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a la Argentina en el Mundial 2026.