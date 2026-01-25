Juan Foyth, confirmado como la primera baja de la Selección argentina rumbo al mundial 2026 + Seguir en









El defensor campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Villarreal, su actual club, confirmó que deberá ser operado y quedó descartado para la cita mundialista.

Juan Foyth es consolado por su compatriota, Franco Mastantuono Foto: Reuters

La Selección argentina recibió una noticia que encendió las alarmas de cara al Mundial 2026. Juan Foyth, uno de los defensores más polifuncionales del plantel de Lionel Scaloni, sufrió una grave lesión y se convirtió en la primera baja confirmada para la competencia que se disputará en Norteamérica.

El club Villarreal, donde el futbolista argentino es capitán, informó oficialmente que el jugador padeció la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el encuentro ante el Real Madrid, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica. La lesión se produjo de manera fortuita, sin contacto con otro jugador, cuando apenas se habían disputado 20 minutos de juego.

Un regreso truncado y una nueva lesión grave para Foyth El momento fue impactante: tras intentar ajustar una marca en una jugada ofensiva del conjunto madrileño, Foyth dio un paso, se tomó el tobillo y cayó al césped con evidentes gestos de dolor. Inmediatamente fue asistido por el cuerpo médico del Submarino Amarillo, pero no pudo continuar y debió abandonar el campo.

En ese instante apareció Franco Mastantuono, titular en el Real Madrid, quien se acercó para consolar al defensor argentino mientras era retirado, en una imagen que rápidamente recorrió el mundo del fútbol.

Esta lesión representa un nuevo golpe en la carrera del defensor de 28 años, que ya había atravesado dos lesiones graves previas: una en los ligamentos de la rodilla izquierda y una doble operación en el hombro derecho. A raíz de esos problemas físicos, estuvo casi un año sin actividad oficial en el Villarreal, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2024.

foyth.jpg Esta lesión representa un nuevo golpe en la carrera del defensor de 28 años, que ya había atravesado dos lesiones graves previas: una en los ligamentos de la rodilla izquierda y una doble operación en el hombro derecho. Su regreso reciente le había permitido volver a la consideración de Scaloni, quien valora especialmente su versatilidad defensiva, ya que puede desempeñarse tanto como lateral derecho como marcador central. Incluso había sumado minutos en las Eliminatorias Sudamericanas y fue titular en el último amistoso ante Angola, donde jugó los 90 minutos. Con el calendario avanzando —restan 137 días para el inicio del Mundial 2026 y 142 para el debut de Argentina ante Argelia en Kansas—, la ausencia de Juan Foyth se transforma en un contratiempo significativo para el cuerpo técnico, que pierde a una alternativa clave en la última línea. De este modo, la ilusión mundialista del defensor vuelve a quedar en pausa, mientras comienza un nuevo proceso de recuperación con el objetivo de regresar a las canchas lo antes posible.