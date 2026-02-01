Lionel Messi en el Mundial 2026: la frase de Javier Mascherano que alimenta la ilusión de la Selección argentina + Seguir en









Tras el triunfo de Inter Miami ante Atlético Nacional en Medellín, el entrenador habló del futuro del capitán de la Selección y dejó una frase que reavivó el sueño mundialista.

Luego de la victoria 2-1 de Inter Miami frente a Atlético Nacional de Medellín en un amistoso de pretemporada, Javier Mascherano dialogó con la prensa en Colombia y se refirió a una de las grandes incógnitas del fútbol argentino: la posible presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026. Consultado de manera directa, el entrenador fue breve y contundente: “Sí, ¿por qué no?”, una respuesta que rápidamente tomó repercusión.

El ex capitán de la selección argentina dejó entrever que ve factible que el rosarino dispute su sexta Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Scaloneta defenderá el título. Si bien Messi todavía no confirmó públicamente su participación, puertas adentro del equipo su figura sigue siendo central.

Manejo físico y rol clave en Inter Miami Mascherano también habló sobre cómo administra los tiempos de un plantel con realidades distintas, y en especial los de Messi, que llegará con 39 años a la cita mundialista. “Me gusta escuchar a los jugadores, saber cómo se sienten. Nadie conoce mejor su cuerpo que ellos. Es un ida y vuelta permanente para encontrar el equilibrio”, explicó el DT.

messi Messi ultima detalles para llegar de la mejor manera al Mundial. Foto: Geety Además, destacó el impacto del capitán argentino en el crecimiento del club: “Tener a Leo nos permite competir, hacer giras y seguir expandiendo la marca Inter Miami en el mundo. Eso no sería posible sin él”, remarcó.

En cuanto a la selección, Masche se mostró optimista: “Argentina viene compitiendo muy bien desde hace tiempo, con jugadores extraordinarios. Como argentino, deseo que le vaya realmente bien”.

En Medellín, Messi fue titular y jugó 75 minutos en el estadio Atanasio Girardot, en un triunfo que le permitió al equipo estadounidense recuperarse tras la caída previa ante Alianza Lima. La gira continuará en Ecuador, antes del debut en la MLS, previsto para el 21 de febrero frente a Los Angeles FC.