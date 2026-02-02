Uno por uno: los 3 jugadores de Argelia de los que Argentina deberá cuidarse en el Mundial 2026 + Seguir en









El último campeón de la Copa del Mundo enfrentará al conjunto africano, el cual tiene varias figuras que podrían complicarlo en caso de subestimarlo.

El combinado africano será el rival de la Albiceleste en el debut. @LesVerts

Mientras algunos todavía aguardan los repechajes para conocer a sus rivales en el Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene en claro a quiénes enfrentará en Estados Unidos, México y Canadá, sedes de esta competencia. El último campeón del torneo más importante del fútbol integrará el Grupo J, junto a Austria, Jordania y Argelia.

Este último, al igual que el resto, suele no ser tomado tan en serio debido a que no es uno de los combinados nacionales más fuertes en cuanto a cantidad de jerarquía. Pero hay que remarcar que los africanos tienen jugadores a los cuales Lionel Scaloni deberá tener en cuenta a la hora de planificar el partido.

Argelia figura AP El delantero con pasado en el Manchester City es el capitán y figura de los africanos. AP Las 3 figuras de Argelia que buscarán destronar a los campeones en el Mundial 2026 Argelia ya demostró en ediciones anteriores que es una selección fuerte que, si bien no será candidata a quedarse con el Mundial 2026, será un hueso duro de roer. En 2014 casi da la sorpresa al sacar a Alemania, que terminaría coronándose campeona. Ahora, con otras figuras, buscará dar el batacazo en el mundo del fútbol ante Argentina de la mano de sus estrellas actuales.

La estrella es, sin lugar a dudas, Riyad Mahrez, quien si bien dejó hace tiempo el Manchester City por los millones de la liga árabe, más precisamente del Al-Ahli, mantiene un nivel que fue importante para que los africanos consigan la clasificación a esta edición de la Copa del Mundo.

Pero si bien el exjugador del conjunto inglés es la carta ofensiva, también hay un peso pesado en la defensa. Ramy Bensebaini se destaca en el Borussia Dortmund de Alemania como uno de los zagueros más potentes de la Bundesliga. En esa misma liga también aparece Ibrahim Maza, la ágil promesa que milita en el Bayer Leverkusen y que buscará ser una de las apariciones del certamen.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026 El campeón buscará quedarse nuevamente con el trofeo y sumar su cuarta estrella, pero para eso primero deberá pasar la primera ronda del Mundial 2026. Los de Lionel Scaloni ya conocen a sus rivales, los cuales integrarán el Grupo J del torneo. El debut será el martes 16 de junio, desde las 22, ante la ya mencionada Argelia en Kansas. El lunes 22, a las 14, se medirá ante Austria en Dallas y, en ese mismo escenario, el sábado 27 cerrará su participación en la zona con el choque ante Jordania a las 23.