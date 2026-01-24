Otro consagración argentina: la selección de handball superó a Brasil en un clásico infartante y es campeona sudamericana + Seguir en









Los Gladiadores derrotaron al 7° del ranking mundial por 26 a 25 y cortaron una racha de dos ediciones sin campeonatos.

Los Gladiadores salieron campeones invictos del Sur-Centro.

La Selección Argentina de handball se consagró campeona del Campeonato Sur-Centro al superar a su clásico rival, Brasil, por 26 a 25, en un torneo realizado en el SND Arena de Asunción, Paraguay.

Con este campeonato, la Argentina empató a Brasil en cantidad de trofeos del Campeonato Sur-Centro de Handball. Con cuatro ediciones, nuestra selección había salido primera en la edición inicial, dispuada en Maringá en 2020. Luego el representativo brasileño ganó en Recife 2022 y Buenos Aires 2024, superando en ambas ediciones a Los Gladiadores en el partido decisivo.

Los triunfos previos de la Selección Argentina fueron por amplitud contra sus pares sudamericanos: 49 a 17 a Perú, 45 a 15 a Paraguay, 35 a 18 a Uruguay y 37 a 23 a Chile.

Antes del partido decisivo, Argentina y Brasil se habían asegurado la clasificación para el Mundial 2027 por ser líderes del Torneo de Handball SCA Senior. La competición se celebrará en Alemania entre el 13 al 31 de enero del próximo año.

Embed - CAH - Handball Argentina en Instagram: "¡ARGENTINA LE GANÓ A BRASIL Y ES CAMPEÓN! ¡Los Gladiadores mandan otra vez! Argentina venció a Brasil por la mínima en el partido definitorio y se consagró campeón del Sur-Centro, recuperando el título luego de dos ediciones en las que había quedado en manos del conjunto brasileño." View this post on Instagram La celebración en las redes sociales La cuenta oficial de la Confederación Argentina de Handball fue la primera en celebrar el campeonato argentino a través de sus redes sociales. "¡Los Gladiadores mandan otra vez! Argentina venció a Brasil por la mínima en el partido definitorio y se consagró campeón del Sur-Centro, recuperando el título luego de dos ediciones en las que había quedado en manos del conjunto brasileño", detalló.

Federico Pizarro, exjugador de la selección, también reaccionó felicitando a los miembros del equipo: "Mamita mamita, Juan Bar te amo !!! Lucas Moscariello un perro rabioso. Pedro Martínez tiene 4 pulmones". Además, destacó a Nicolás Bono, goleador del equipo en la final. Otro exgladiador, Gastón Mouriño, celebró en las redes: "Vamossss Argentina!!!". El histórico Diego Simonet respaldó al equipo: "A disfruta campeones!". La exjugadora de Las Gladiadoras, Victoria Crivelli, también festejó: "Tremenda final! Felicitaciones!". Otro de los miembros habituales del equipo, Santiago Barceló, publicó: "Partidazoooo, vamos los pibes!!".