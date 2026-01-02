El capitán de la Selección Argentina afrontará un año muy exigente, donde tendrá que defender varios títulos a nivel club y selección.

Así será el 2026 de Lionel Messi: su sexto Mundial, Finalissima y defensa de la MLS

Lionel Messi se prepara para un año demandante y exigente, con muchos desafíos importantes por delante en el final de su carrera. El 2026 tendrá que defender títulos con la Selección argentina y el Inter Miami .

A sus 38/39 años , Messi afrontará uno de los años más importantes de su carrera, justo sobre el cierre de la misma.

Por empezar, con su club, Inter Miami, está en la cuenta regresiva para la inauguración del Miami Freedom Park , que será el nuevo estadio del campeón de la MLS.

El nuevo hogar de "Las Garzas" no será simplemente un recinto deportivo, sino el centro de un ambicioso proyecto urbanístico valuado en alrededor de 1.000 millones de dólares. Ubicado estratégicamente junto al Aeropuerto Internacional de Miami , el Miami Freedom Park contará con una capacidad para 25.000 espectadores .

Su inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026 , frente a Austin FC, en el primer partido como local de Inter en el calendario de la MLS. La directiva del Inter Miami decidió invertir en este proyecto por el "efecto Messi".

Luego, para Leo vendrán los grandes desafíos con la Selección Argentina.

Revalidar el título de la Finalissima

El 27 de marzo, Argentina y España se verán las caras en Qatar para disputar la Finalissima, el torneo que pone frente a frente a los campeones de América y Europa.

Allí, el seleccionado nacional, liderado por Messi, buscará defender el título que consiguió en 2021 al vencer 3-0 a Italia en el Estadio Wembley, de Inglaterra.

No será un partido más: es el regreso de Messi al Estadio Lusail, el escenario donde alcanzó la eternidad en 2022, y será el primer enfrentamiento oficial contra Lamine Yamal, la joya del Barcelona.

El Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo

El máximo desafío de Lionel Messi, sin dudas, será llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo que se disputará en el país donde reside actualmente. Allí, también buscará defender el título mundial junto a la Selección Argentina y obtener la cuarta estrella.

En dicho Mundial comenzará con 38 años y en pleno torneo cumplirá 39. El fixture contempla el debut ante Argelia, el 16 de junio en Kansas City. Los dos siguientes partidos, en tanto, serán en el imponente Dallas Stadium, inaugurado en 2009 y con capacidad para 94.000 personas: el 22 será el turno de enfrentar a Austria y el 27, a Jordania.

Messi mostrará una vigencia insólita a este nivel, ya que disputará su 6to Mundial, tras sus participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Sólo podrá ser igualado por su némesis, Cristiano Ronaldo, que lo disputará con Portugal.

La agenda de Messi en 2026:

Pretemporada en Sudamérica

24 de enero: vs. Alianza Lima en Perú

31 de enero: vs. Atlético Nacional en Colombia

7 de febrero: vs. Barcelona SC en Ecuador

MLS

21 de febrero: vs. Los Angeles Football Club (LAFC), de visitante, inicio de la fase regular

Inauguración del Miami Freedom Park

4 de abril: vs. Austin FC.

CONCACAF Champions Cup

11 de marzo: Octavos de Final (Ida) - Rival a definir.

18 de marzo: Octavos de Final (Vuelta) - En Miami.

Selección Argentina - Finalissima y amistosos

27 de marzo: vs. España (Finalissima) - Estadio Lusail, Qatar.

Principios de junio: amistosos contra México y Honduras (fechas y sedes a definir).

Mundial 2026

16 de junio: vs. Argelia (Grupo J) - Kansas City.

22 de junio: vs. Austria (Grupo J) - Dallas.

27 de junio: vs. Jordania (Grupo J) - Dallas.

MLS – All Star

29 de julio: MLS All-Star Game 2026, en Charlotte.

Leagues Cup

4 de agosto al 6 de septiembre, en EEUU y Canadá.

MLS