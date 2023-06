Se tensa interna de JxC y Schiaretti anota su alianza

Horacio Rodríguez Larreta arribó ayer a la provincia de Chaco, donde se dará otra disputa electoral del país el domingo. El jefe porteño, como lo viene haciendo, no quiere perderse la posibilidad de capitalizar los triunfos posibles en la previa de las PASO nacionales. Así, en la ciudad chaqueña de Sáenz Peña apoyó a Leandro Zdero, candidato para gobernador en las PASO del domingo y a la vez se refirió al caso de Cecilia Strzyzowski, la mujer desaparecida en Resistencia hace 12 días, y pidió celeridad e independencia de la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.

El espacio llevará por nombre "Hacemos por Nuestro País" y estará constituido por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y partidos provinciales, según se conoció ayer.

Por ahora el gobernador es precandidato presidencial y para su reemplazo (no puede ser reelecto) ungió a Martín Llaryora, actual intendente de la capital provincial, quien competirá en las elecciones locales del 25 de junio.

Como fuere, el anuncio de Schiaretti llega en medio del fuego cruzado entre halcones y palomas de JxC por la iniciativa de Larreta y Gerardo Morales para sumarlo al espacio.

La propuesta profundizó la rivalidad entre Bullrich y Larreta y la candidata viajó a Córdoba a respaldar la candidatura Luis Juez, diciendo que "no queremos dormir con el enemigo", en referencia a Schiaretti.

Fue el lunes, luego de conocerse el escrito que presentaron entre otros Larreta, Morales, Elisa Carrió y Martín Lousteau, llamando a ampliar la alianza Juntos con el Cambio, tomando como ejemplo el triunfo en la provincia de San Luis, del domingo pasado.

Del mismo modo, la Unión Cívica Radical (UCR) se expresó en su convención nacional del lunes pasado. Allí, en un documento titulado "Del dolor a la esperanza", la UCR ratificó su pertenencia a JxC y llamó a ampliar la coalición.

En el documento de cierre de la Convención, el radicalismo manifestó que "se agota un ciclo de fracaso y frustración en la Argentina. La Convención Nacional del radicalismo se reúne para debatir entre sus miembros y proponerle al país un camino y un programa que haga viable el cambio que la sociedad reclama”.

Morales, en medio de la movida, consideró a Bullrich "alterada" y que tiene que "bajar un cambio" y la dirigente salió a contestarle que “lo último que voy a hacer es bajar un cambio”.

"Si Patricia baja un cambio y deja de desacreditar creo que va a andar en andariveles normales. Creo que lo que se tiene que dar es un debate de ideas, pero si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, dijo Morales ante la TV.

Bullrich, a través de su cuenta de Twitter, le replicó: “Gerardo, lo último que voy a hacer es ‘bajar un cambio’. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”.

El gobernador de Jujuy quiso atenuar la pelea diciendo que “lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”.

Bullrich, por su parte, no cesa en su rechazo a la incorporación de Schiaretti: "Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos".