La inflación en EEUU se disparó a 3,8% por el shock en los combustibles y es la más alta en tres años + Seguir en









El dato de abril superó las expectativas del mercado, que ya de por sí esperaba una fuerte aceleración respecto de la medición de marzo. La inflación núcleo, que excluye energía y alimentos, también se aceleró.

Inflación récord en EEUU: el combustible impulsa el índice a 3,8% en abril.

La inflación norteamericana se aceleró más de lo esperado en abril: subió 3,8% interanual y experimentó su mayor salto desde mayo de 2023. El avance es producto de la fuerte disparada en los precios de los combustibles en la economía norteamericana, como consecuencia de la disrupción que causó la guerra en Medio Oriente en el suministro global de energía.

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El mercado tomó con sorpresa la novedad en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que habían proyectado un alza del 3,7% interanual. Con todo, en la medición mensual acertó el pronóstico (+0,6%).

La guerra, la energía y la inflación Los precios de la energía volvieron a ser los grandes protagonistas. Si bien los avances en la nafta y el aceite combustible se mantuvieron en torno al 5% mensual durante abril —en contraste con marzo, cuando habían escalado 21%—, en la comparativa interanual la nafta y el fueloil exhiben disparadas en sus precios de 28,4% y 54,3%, respectivamente.

Otro dato relevante fue el de la inflación subyacente, es decir, la que excluye los precios de los alimentos y los combustibles. En abril marcó 2,8% interanual, por encima del 2,7% estimado y el 2,6% de marzo. A nivel mensual, la inflación núcleo también avanzó más de lo estimado: subió 0,4%, el doble que en marzo.

Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU incrementaron las preocupaciones de los agentes económicos. Por caso, ya en los últimos días el mercado había comenzado a descartar la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed para este año a pesar del desembarco en la presidencia de Kevin Warsh, el elegido de Donald Trump para reemplazar a Jerome Powell desde este viernes. Incluso, los operadores empezaron a poner en precio una leve posibilidad de alza de los tipos de interés hacia fin de año.