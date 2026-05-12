Inteligencia para Karina Milei: Sebastián Pareja quedó al frente de la Comisión Bicameral

El diputado karinista presidirá la comisión que controla a los servicios de inteligencia, que aún están bajo el liderazgo de Santiago Caputo. Se conformaron otras tres bicamerales.

En una nueva jornada de definiciones de bicamerales en el Congreso de la Nación , Karina Milei consiguió colocar al diputado Sebastián Pareja , presidente bonaerense de La Libertad Avanza y hombre de su plena confianza, al frente de la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. La movida fortalece la influencia de la titular del partido dentro de la distribución de poder de la gestión.

"Tengan la tranquilidad de que vamos a trabajar para defender el funcionamiento y las capacidades técnicas de organismos fundamentales para la seguridad nacional, fortaleciendo espacios que durante mucho tiempo fueron desnaturalizados, subordinados a intereses ajenos a su misión y alejados de los objetivos para los que fueron creados", publicó Pareja en sus redes sociales este mismo martes. La noticia terminó de oficializar un movimiento del karinismo dentro de una área sensible de control de los gastos reservados girados a la SIDE , cuyo director es Cristian Auguadra .

El vínculo de Auguadra con Santiago Caputo es conocido: no sólo fue el hombre que eligió el asesor presidencial para reemplazar a Sergio Neiffert cuando este parecía dar pasos con relativa autonomía, sino que además fue el contador directo de su padre, Claudio Caputo . Además, la designación de Pareja terminó por desplazar uno de los primeros nombres que trascendió para el cargo, el del diputado PRO Cristian Ritondo.

El Gobierno logró involucrar a un aliado en la vicepresidencia , que quedó en manos del senador misionero Martín Goërling Lara, presidente del bloque del PRO en la Cámara alta. Esta disposición se configura como más amigable para las pretensiones del oficialismo en relación a la pasada dirección de la comisión, que estaba presidida por el radical opositor Martín Lousteau y cuyo predecesor era el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau.

Esta Comisión Bicameral tiene la particularidad de tener reuniones cerradas sin la presencia de la prensa ni exposición pública de los balances de sus encuentros. Como representantes de la oposición, se conocieron las designaciones de los diputados peronistas Ramiro Gutiérrez , Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El justicialismo aún no oficializó a los senadores que compondrán el espacio, en rechazo al mecanismo de disposición de las presidencias.

Por el oficialismo, estarán además Gabriel Bornoroni, César Treffinger (diputados), Agustín Coto y Ezequiel Atauche (senadores). Los miembros restantes son el diputado Cristian Ritondo y los senadores Edith Terenzi (provincialista), Maximiliano Abad (UCR) y Carolina Moisés (Convicción Federal).

Se conformaron otras tres bicamerales

Otra de los hechos de importante impacto fue la conformación de la Bicameral de Trámite Legislativo, que debe analizar la viabilidad de los decretos del Poder Ejecutivo pero que nunca logró actualizarse desde el inicio de esta gestión. La presidencia quedó en manos de la senadora libertaria María Belén Monte de Oca, mientras que la vicepresidencia le corresponde al peronismo, quien a modo de queja mantuvo vacante ese espacio. "No se ha respetado la proporcionalidad ni la representación política", señaló el senador Mariano Recalde, quien planteó que les corresponderían tres lugares y no les otorgaron ningún cupo. Aún a pesar de esta situación, la reunión designó las demás vacantes y la secretaría quedó en manos de la provincialista Flavia Royón.

Senado Peronista Justicialista El bloques de senadores peronistas expuso su malestar por la designación de autoridades.

Otro de los espacios conformados fue la Bicameral encargada de designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo vacante desde el año pasado. Las principales autoridades quedaron en manos de La Libertad Avanza, que no ocultó su pretensiones: la senadora y pastora evangelista Vilma Bedia será la presidenta, mientras que el expreso devoto del catolicismo Nicolás Mayoraz tendrá la vicepresidencia. Esto evidencia el interés oficialista en hacer caer la designación como defensora -que cuenta con estado parlamentario y media sanción de Diputados- de María Paz Bertero, referenciada con el peronismo y el movimiento feminista.

La tercera comisión constituida fue la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que tendrá como presidente al diputado Santiago Pauli (LLA) y a una vicepresidenta también libertaria: la senadora María Emilia Orozco (LLA). La senadora provincialista Edith Terenzi y el diputado peronista José Glinski son los que siguen en la escala de jerarquías del espacio encargado de controlar el funcionamiento de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.