Gradualismo versus "Plan de shock"

La mayor duda que hoy tenemos todos los argentinos es que nos deparará la economía en 2020. Y razón no nos falta. Ocurre que muy pocas veces -en lo que va del milenio, sólo hacia fines de 2001- la economía estuvo en una situación tan calamitosa como para que los pronósticos acerca del año que se aproxima sean tan diferentes. ¿Qué nos puede deparar 2020? Aparentemente, el nuevo Gobierno se encamina a aplicar un plan gradualista cuyos pormenores -esto se escribe hacia el traspaso de mando- aún se desconocen aunque se presumen. No habría que esperar medidas extremas: ni congelamientos de precios y salarios, ni anclaje del dólar , ni metas de emisión cero. Por lo contrario, es probable que la relación con el FMI sufra sus altibajos dado que la filosofía de quienes asumen el poder es reacia a incorporar en su credo la idea de que la inflación se origina centralmente en la emisión monetaria. Para argumentar eso tienen un as en la manga: entre agosto de 2018 y agosto de 2019 no se emitió un solo peso de base monetaria y aun así la inflación superó holgadamente el 50%, guarismo que en otras naciones hispanoamericanas se tarda entre 20 y 30 años en alcanzar. Sin embargo, si bien es cierto que sin emitir moneda hemos acumulado un récord de inflación, el empezar a emitirla de manera febril sólo puede reavivarla. Todo indicaría que el tridente Guzmán-Kulfas-Pesce está al tanto de esto. Por consiguiente, las voces que han causado alarma hace algunas semanas pronosticando -como lo hace la extrema derecha liberal vernácula- la chance de una hiperinflación en 2020 se están equivocando. El Banco Central no se va a lanzar al vacío en una carrera emisionista. Eso no va a pasar. Los economistas de Alberto Fernández tienen claro que el deterioro salarial evidenciado en los últimos años no puede recuperarse de la noche a la mañana y cualquier incremento inicial que se otorgue a los salarios va a ser mesurado. No hay que esperar ni la hiperinflación libertaria que probablemente jamás llegará, ni un Rodrigazo, ni el Arca de Noé.