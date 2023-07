Un 9 de Julio atípico

Y, si bien hubo mucho “gesto” (como el guiño de Katopodis), y todos los ojos (y oídos) estaban puestos en la figura y la palabra de CFK, no pasaron desapercibidos los gestos de Juan Grabois, que sigue manteniendo su precandidatura presidencial vs. Massa.

Tucumán

Sin embargo, otras cuestiones corrieron distinta suerte. El más llamativo, fue el escaso eco alcanzado por el 207 aniversario de la Declaración del Independencia, cuyo acto central fue lógicamente en Tucumán, chocolate, desfile, granaderos, que esta vez no se vieron, y tantas otras cuestiones que eran tradicionales.

Tal vez, para no perder tanto la “centralidad”, la Ciudad de Buenos Aires había concretado el día anterior (feo y con lluvia) un megashow que duró buena parte del sábado, “por los 40 años de democracia”, fecha extraña para conmemorarla, si bien las 4 décadas se extienden durante todo el año, y que congregaron una multitud alrededor de la Plaza de Mayo.

Otra cuestión fue el caso de la inesperada suba de la nafta que, aunque se había anunciado recién para después de las PASO, se incrementó ahora 4,5%. El porcentaje, de todos modos, es menor de lo que intentaban las empresas la semana pasada, que superaba el 7%. Igual el tema, sin duda, complicará un poco más al secretario de Comercio, Matías Tombolini en su lucha (desigual), poco exitosa hasta ahora, contra a la inflación. “Es que el pobre ya no sabe con que puede amenazar, y los precios se le escapan como el agua entre los dedos”, reconoció un asesor de Economía, que asistía a los actos de la Plaza. En medio habían quedado el centenario del famoso Palacio Barolo; o los 139 años de la aprobación de la Ley 1420, en tiempos de Julio A. Roca, pilar de la educación argentina; entre otras varias cuestiones.

No tan juntos

Pero si los números, y las fechas, del gasoducto dispararon toda clase de controversias (la última con el expresidente Mauricio Macri quién “no puede dominar su necesidad de seguir opinando”, según expresan en el entorno de su bendecida Patricia Bullrich), el casi silencioso conflicto de la candidatura a jefe de Gobierno del primo del expresidente, Jorge Macri, desvela a más de uno, y despierta la curiosidad y elucubraciones de otros tantos. “Llega Jorge Macri a las PASO?”. “Se sostienen el dictamen en primera instancia habilitándolo?”. “Insistirán los radicales Lousteau, y Artaza en su denuncia?”, “el caso llega también a la Corte Suprema?, son sólo algunas de las muchas preguntas que rodean el caso del candidato que, según algunos, incumple exigencias legales que ya sentaron precedente, tal el caso de Adrián Pérez, que no pudo competir finalmente. Todas estas especulaciones se producen en medio de un desmadre en la ciudad de Buenos Aires, con piqueteros cada vez más radicalizados.

Alquileres

Pero si los Ejecutivos (Nación y Ciudad) no parecen tener prioridad en los problemas de los ciudadanos, parece que en el Congreso no le va mejor a los atribulados votantes. Es que en el Legislativo también la prioridad parecen ser las internas y elecciones, y los legisladores, que mayoritariamente reportan a sus distritos, brillan por su ausencia, razón por la cual no se sesiona desde hace tiempo, y los intentos de la semana pasada para poner coto a la más que controvertida Ley de Alquileres (Daniel Lipovetzky-PRO), que demolió el mercado de alquileres, tanto para los inquilinos, como para los arrendatarios, se encontró ahora con un freno inédito, ya que fue el oficialismo el que no la quiso tratar, aunque vale reconocer, que también hubo cantidad de diputados de la oposición que no se presentaron a la sesión, y cuya lista fue prolijamente dada a conocer por un miembro de La Libertad Avanza tal vez enojados con la campaña más que dura que está soportando Milei, y que podría terminar jugando a favor del candidato, por lo exagerada.

Ahora, la nueva fecha para tratarla será pos-PASO, el 23 de agosto. Mientras, algunas especulaciones sostienen que la demora es para que Massa tenga la oportunidad de derogarla dando una “solución” intermedia, ad referendum de lo que luego diga La Cámara.

Carne

“Molesta el exitismo de Bahillo”, señalaba enojado, un dirigente agropecuario aludiendo a los dichos del funcionario (que ya tiene lugar asegurado en la lista de diputados de Entre Ríos). “Dice que aumenta la “producción” de carne cuando, en realidad, se está liquidando; habla de un trigo récord cuando no se puede sembrar por falta y excesos de lluvias”, sostenía el hombre que, sin saberlo, estaba marcando algo que varios analistas comenzaron a destacar, con las reiteradas apariciones de los principales Secretarios de Massa (Mendiguren, Bahillo, Royón ,etc.) todos dando buenas noticias, mientras sigue apareciendo obras para inaugurar por todos lados.

Esto, por supuesto, no soluciona las quejas de los empresarios por la “deuda flotante” que distintos organismos públicos tiene con sus proveedores, y que muestran facturas vencidas hace 6-8 meses. Igual ocurre con el déficit del primer semestre, o con la creencia de que aunque hubiera un acuerdo con el FMI, igual no habría nuevos desembolsos de fondos adicionales. Junto a esto, el pago de combustible realizado con yuanes, que dejó un barco cargado en plena zona Alfa sin poder acercarse a rada hasta que el pago se efectivice, también fue un alerta para varios. Pero sin duda, la postergación del pago al FMI y el atraso de la negociación es lo que causa más tensión e incertidumbre entre los empresarios.

Calor

Que, mientras el clima local no ayuda demasiado a la producción, ya que siguen atrasándose las lluvias regulares, mientras que se dan algunos excesos (de precipitaciones y granizo) en ciertas regiones; la ola de calor que ahora sola al hemisferio norte, volvió a dar cierta firmeza a las cotizaciones de varios productos que exporta la Argentina, permiten tener alguna expectativa para el nuevo ciclo en la Argentina (siempre y cuando el clima termine mejorando) que, a su vez, permita corregir aunque sea parte de la caída de ventas al exterior de u$s6.600 millones en los primeros cinco meses del año, a partir de la fuerte baja de las exportaciones, y aunque las importaciones también fueron fuertemente recortadas.

Según los datos del Estudio Broda, el déficit comercial anual apunta a unos u$s5.500 millones, por la menor producción, y los menores precios internacionales. Según los analistas del Estudio, la baja en las ventas al exterior superaría los u$s21.000 millones (u$s67.520 millones vs. u$s88.446 millones). Esto, a su vez, incide en la caída del PBI que se estima ahora, en alrededor de 3 puntos para diciembre vs. 1,9 que se preveía, según detallan. Tampoco ayuda el prolongado conflicto en el Mar Negro que ya se extiendo por más de 500 días. Es que la guerra entre Rusia y Ucrania, además de su parte bélica y de política internacional, también afectó fuertemente a los mercados internacionales (que, además, volvieron a desacelerar su economía), y la logística del transporte internacional dada la región directa en la que impacta, y los riesgos que aumentaron con el conflicto.