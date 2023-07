Charlas de quincho

Como para no perderse “la foto” de la Rural, recién aterrizado del exterior, Mauricio Macri, se dio una vuelta ayer por la exposición (llena de familias y de niños, y ya sin empresarios ni dirigentes), antes de que cierre, pero con tiempo suficiente para hacer declaraciones que siempre traen cola, y que molestan más a los propios que al mismo oficialismo que, sin duda, prefiere que siga hablando. Y esta vez no fue la excepción. Arrancó con “Este es el peor Gobierno desde la vuelta de la democracia”, para luego asegurar que en el exterior le preguntan: “¿Dónde está el país que vimos en el G20?”, señaló aludiendo al buen show internacional armado en Buenos Aires a fines de 2018. “¿¿¿De qué habla Mauricio???”, se desesperaba un asistente cercano.

“Si esa Cumbre, muy prolija, fue muy poco antes de que comenzara desmoronarse su Gobierno, con el feroz resultado de las PASO 8 meses después”, se agitaba el hombre, mientras otro reconocía que se podría haber referido a la Argentina de principios del siglo XX, o de la era Frondizi, o más cercana la década Menem-Cavallo que abría la economía, e insertó a la Argentina en el mundo, y no a su propio Gobierno que tuvo más déficits que aciertos. Pero lo de Macri (Mauricio) fue apenas un botón de muestra de todo lo que pasó durante 10 días en el Predio de la Rural adonde, al margen de la entidad ruralista, se trasladó buena parte de la disputa política del país, en especial de la oposición. El oficialismo, en general, tuvo mucho presencia en stands de organismos, bancos y reparticiones públicas, y muy poca de funcionarios, incluyendo la total ausencia durante el Acto Inaugural del sábado.

“Ni siquiera vino el vasco De Mendiguren”, resaltó un habitué respecto al siempre presente ex UIA y actual secretario de la Producción, también criador de caballos, que no se pierde ninguna de estas movidas, al menos hasta ahora. En el caso del ministro-candidato, Sergio Massa, ya había avisado que no estaría este sábado (se fue a Tucumán), aunque previamente levantó polvareda con “la foto” abrazando” al dueño de casa, Nicolás Pino, que luego tuvo que salir a explicar por todos lados lo inexplicable, aunque luego logró una salida con una foto similar, en tono de chanza, con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.