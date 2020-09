Charlas de quincho

Mientras en voz baja varios gobernadores comienzan a quejarse por los nuevos números de la coparticipación, donde no todos (ni aún dentro del oficialismo) parecen haber tenido la misma suerte, varios funcionarios nacionales hacen malabares para tratar de imponer algunos temas en la agenda, aunque sea en la mediática, para dar alguna proyección al Gobierno que lo saque del cortísimo plazo, pero prácticamente no lo logran. De hecho, hasta al propio presidente Alberto Fernández, muy complicado últimamente, le organizaron un acto de agricultura familiar, con indigenistas, micro productores, etc., en el que cosecho muchas más criticas que felicitaciones. Claro, no cayó demasiado bien que mientras sectores muy importantes de la producción están en situación crítica, el Gobierno destine parte de los más que escasos recursos a áreas que no tienen capacidad de reacción y que ya son atendidas desde lo social. “Lo mejor de ese día, fue Dylan”, señaló sarcástico un funcionario que había estado presente en Olivos y presenció la foto con el perro presidencial en el centro de la imagen.. Bastante más duro fue el ex titular de la bancada justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, que en una reunión virtual organizada por la agrupación FARO, de la que participaron alrededor de 400 personas (no solo del Justicialismo), afirmó que “esta cuarentena sirvió para la destrucción sistemática de la economía”, y agregó que faltan explicaciones y un plan. “En política el silencio no es salud”, dijo, y agregó que también “hay épocas de adversidad y hay que saber afrontarlas”. Igual que la dirigente del ARI, Elisa Carrió, también Pichetto fue crítico con la Iglesia. “Hay sectores (de la Iglesia) que actúan equivocadamente. La mirada del pobrismo es igualitaria hacia abajo, y no tiene nada que ver con lo que piensa y siente nuestra sociedad”, dijo antes de preguntarse: “¿Cuando va a volver a trabajar la Argentina?”

Esta vez no fue reunión virtual sino un almuerzo de reencuentro de dirigentes de centro derecha en la casa del dirigente conservador Alberto Allende Iriarte. Pastel de carne, flan y vinos para que, Ricardo López Murphy, José A. Romero Feris y Guillermo MacLoughlin intercambiaran opiniones sobre posibles armados electorales para el año que viene. Esta vez se agregó el ex diputado Daniel “Chicho” Basile, que representaba a los peronistas de derecha “auténticos”. Se anunció allí que los partidos Demócrata y Autonomista, las únicas agrupaciones centristas con personería política, unirán fuerzas en una confederación a la que buscan sumar partidos provinciales. Con esa estructura quieren generalizar la elección legislativa sumando los puntos que logren en todo el país.

Por supuesto que esta es la pregunta de la mayoría de los empresarios, aunque algunos datos de analistas económicos, nada tranquilizadores, indican que recién para fines de 2024 se puede volver al nivel que tenía el país a mediados del año pasado. Esto, la reaparición del expresidente Mauricio Macri y, más aún, las nuevas declaraciones de otro ex, Eduardo Duhalde, fueron la comidilla en todos los encuentros, hasta sociales, de los últimos días en los que, por supuesto, el shock del dólar, también compartió cartel.