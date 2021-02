Charlas de quincho

La sensibilidad de la política está a flor de piel. Los quinchos en Pinamar se vieron reducidos en Enero aunque hubo una mesa peronista variopinta. “Estamos todos cag…”, dice un habitual de mítines. La traducción: no queremos contagiarnos del “bicho... somos todos 50 para arriba... y algunos amigos tienen un par de años más”. Pero se supo algo desde la tierra gobernada por el PRO. El diputado Eduardo Valdés lanzó casi una proclama: que un “Tribunal” declare al 25 de febrero como el “Día de la Persecución Política”. El legislador que guarda en su teléfono los directos de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner considera que en 2018 la vicepresidenta fue sometida a ocho indagatorias en coincidencia con el cumpleaños de su marido muerto. Entre los cercanos a Cristina cayó bien, pero además, recuerdan que hoy empieza a moverse la Justicia y podrían hacer presentaciones en juzgados federales vinculadas al informe de la Comisión Bicameral de los Organismo de Inteligencia. “Peritos... peritos... peritos”, repiten una y otra vez. No abundan en detalles.

El empresario Eduardo Elsztain no pudo neutralizar el ataque de un adversario israelí y su posición en el Holding IDB se debilitó. La cifra en juego mencionada supera millones de dólares. La experiencia que se inició más de ocho años atrás adquiriendo un activo, el que contaba con un pasivo y difícil de reestructurar. El caso Elsztain tomó fuerza en las mesas la semana pasada, ya que se preguntan cómo seguirá la hoja de ruta del grupo. Incluso más de uno mira los landing pages de la controlante. Entre los casos de estudio, un avezado hombre de negocios explicó que los había sorprendido el tiempo que se toman los gobiernos provinciales para renegociar sus deudas en dólares. “¿Por qué?”, preguntó un ingenuo. “Bueno... está el caso de los hermanos... que tomaron de aire ahorros de familias y fondos de varios inversionistas, quienes trabajan mucho para estar bajo radar, y quebraron”, contó el especialista. Bolígrafo en mano y con papel prestado por un mozo en café céntrico, el especialista realizó un cuadro creativo. Los hermanos resolvieron su situación, prometiendo devolver el dinero, en cuotas y con quita. Nadie se animó a consultar al especialista de quiénes estaban hablando. Son negocios.

Volviendo a GameStop, una empresa valuada en u$s2.000 M meses atrás y que ahora el valor se multiplicó por diez. Algo parecido ocurrió con Blackberry: sus acciones volaron. El mercado está revisando el sistema de “préstamo” de acciones, incluso una plataforma para tradear inmovilizó el dinero de sus clientes. En Reddit, los muchachos se tomaron en serio y ya están aplicando su estrategia para salir a atacar hoy a los grandes. En Argentina la movida aún funciona vía WhatsApp en la compra y venta de dólares. Incluso, los arbolitos van revisando una spreadsheet con los valores en línea.

Mauricio Macri sufrió un corte de teléfono. Uno nuevo. Primero fue Elisa Carrió y la semana pasada hizo lo propio el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. El expresidente llamó para reclamar porque estaba cuestionando su presidencia, que no podía hacer esas críticas y la respuesta fue colgar. Reparó la falta de afecto con los posteos en Instagram de comida sana que realiza Juliana Awada y la visita de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno comenzó a visitar provincias y municipios de la costa bonaerense para proyectar su imagen nacional. Larreta busca contener al ingeniero y tenerlo en la mesa, sólo pide que Patricia Bullrich tome distancia de afirmaciones extremistas. El hombre fuerte de la Cámara de Diputados por cambiemos es Cristian Ritondo y en la semana mantendrá una conversación con Macri. Pero qué pasa con su exjefe de Gabinete Marcos Peña. Algunos quinchos lo colocaron en República Dominicana en tren descanso, para no agitar problemas con apariciones por la costa argentina. El lanzamiento de la fundación Mauricio Macri sorprendió a propios. Pues deja a un costado el think tank Pensar, la misma que sirvió para reclutar a Alberto Abad-“César” y planificar el copamiento de la AFIP para orquestar un plan de persecución. ¿Será que Macri está borrando parte del pasado?

Mientras las grandes firmas alimenticias continúan sumando quejas ante la puesta en marcha de la Ley de Góndolas -que en la práctica les quitaría lugar privilegiado en los pasillos de los supermercados- el Gobierno convocó a los máximos líderes de estas compañías a una serie de reuniones que comenzarán a partir de esta semana con el objetivo de cerrar acuerdos para contener los precios de los alimentos.

Las negociaciones serían encabezadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; su par de Agricultura, Luis Basterra; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. El mismo tridente que cerró la semana pasada un trato con los principales frigoríficos exportadores para retrotraer el precio de la carne vacuna en alrededor del 30%. Si bien las cámaras empresariales continúan teniendo un rol destacado, de ahora en más el Gobierno busca avanzar con acuerdos concretos con las grandes empresas alimenticias. La mirada está puesta en contener la inflación, enero habría cerrado con un alza de alrededor del 4%, impulsada justamente por la escalada del precio de la carne, frutas y verduras.

Hoy es día de puesta en marcha de la renovada programación de Radio 10. Gustavo Sylvestre enciende a las 6 am y luego a la noche estará en C5N. El “Gato” es el periodista que mejor información política maneja en el dial. Pablo Duggan, Tomás Méndez, Antonio Novas, Luciano Galende y Serguio Elguezábal son los elegidos. Pero el responsable de la señal, Sebastián Pedrón, sorprendió con la incorporación de Coco Silly y su columnista: el exjuez federal Norberto Oyarbide.

El inicio del año electoral tiñe todas las conversaciones del lluvioso fin de semana que habilita quinchos, aunque sólo los que disponen de instalaciones cubiertas y con concurrencia restringida por el protocolo, al menos para los que no quieren pasar el mal rato de una denuncia por parte de vecinos. Por eso no hay fotos de los encuentros y, salvo por los “fugados” a Miami, aparece una concurrencia interesante en reuniones de viernes a domingo. En uno de esos encuentros en Martindale se habló bastante de los giros que puede ir tomando el Gobierno en este año electoral que está claro ya comenzó. Por ejemplo, hay dudas sobre qué actitud va a tomar la liga de gobernadores del norte a partir de los conflictos de la oposición con Formosa por el tema aislamientos. Previo a eso se esperan reuniones con el Gobierno nacional, realineamientos y condiciones. En esto las estrategias del sector privado y el público no tienen demasiadas diferencias a la hora de negociar: nada mejor que aprovechar los conflictos para presionar a cambio de ayuda. En esas mismas mesas de empresarios se tiraron dos noticias sobre la mesa que impactan en lo económico. Se estima que el déficit del 2021 puede ser de $1,7 billones e inclusive algún pesito más. Está claro que hay caída en el nivel de actividad y que, a pesar de la suba del precio de commodities, las exportaciones del 2021 estarán rondando los u$s60.000 millones. La buena: esa misma suba aportaría un ingreso adicional no computado que superaría los u$s7.000 millones por este rubro. Una ayuda esencial para Martín Guzmán que ya sabe que en este año no puede haber muchos más cimbronazos cambiarios.

Los empresarios esperan con mucha atención el mensaje que dará Alberto Fernández el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período ordinario de sesiones. No son definiciones sobre el futuro de las vacunas y los contratos que sobre ese tema esperan a la firma lo que los mantiene ansiosos. Su expectativa está en otro tema: el plan de obra pública que puede anunciar el presidente. Por ejemplo, hay bastante ruido alrededor del Canal de Magdalena, que involucra unos u$s300 millones y que sustituirá al histórico canal Emilio Mitre, de acceso central al Río de la Plata, que tiene muchos meandros y vueltas y que por eso aumenta el costo del transporte fluvial.

La nueva Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, MaryKay Carlson, llego en septiembre de 2019 como ministra consejera y ahora esta al frente de la sede diplomática tras la partida del embajador. Trabajó con John Kerry (Cambio Climático en la actualidad) y viene de desempeñarse en Nueva Delhi. Alberto F. busca acercar posiciones con EE.UU., ya que necesita apoyo para cerrar el acuerdo con el FMI. También la comunidad religiosa tuvo sus encuentros formales. La embajadora argentina ante el Vaticano, María Fernanda Silva, presentó el equipo de diplomáticas al obispo monseñor Oscar Ojea. Todo sin expiar culpas por la reciente sanción de ley que permite abortar.

Hay que cerrar la semana con un enigmático. Cómo fue que llegó un macrista a un lugar de exposición de pantalla en días de sustentabilidad en la convivencia de la coalición gobernante.