Campo en alerta por retenciones

Las especulaciones estuvieron a la orden del día, desde eventuales cambios sobre lo ya decidido, hasta el “favor” de no provocar una escalada en la protesta del campo justo cuando se lleva a cabo una de las muestras agropecuarias más mediática del año, que puede ser un fracaso si los productores no concurren, o la boicotean. En medio, los menos extremistas, que hablan de una fuerte pulsada entre el Gobierno, que no quiere conflictos en la calle, y los dirigentes rurales, que no pueden garantizar la contención de la gente del interior.