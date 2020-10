Charlas de quinchos

Película. Solo las lluvias del fin de semana aplacando sequía y ánimos caldeados, dieron un poco de respiro mientras sigue la cuenta regresiva sobre la Corte de Justicia que debería expedirse ya sobre el caso de los 3 jueces, aunque el tema perdió mucho de su mediatez al ser superado por nuevos acontecimientos, que vuelven a centrarse sobre cuestiones de propiedad privada. Pero, si bien todo estaba centrado en los casos de supuestos mapuches en Mascardi, El Foyel, San Isidro, y también en el varias veces postergado Guernica que sigue sin resolverse, hace pocos días surgió un n nuevo caso que se llevó toda la atención. Si fuera una película o un libro, sería best seller al contar con todos los condimentos para lograrlo: nombres conocidos, opositores, disputas familiares, algo de glamour, mucho de escándalo, intrigas, asociaciones entre extremos, y mucho de cuentas pendientes, entre otros condimentos. Así, el caso, Etchevhere, como ya se conoce a la disputa familiar entre los hermanos (y la madre) que ya tiene varios años, ahora escaló en forma exponencial con la irrupción del controvertido Juan Grabois y el más cuestionable aún Proyecto Artigas, de la mano de la única hermana mujer -Dolores- más caracterizada por su audacia, que por ninguna otra cuestión. La demora judicial en expedirse, y el hasta ahora escaso sustento que demostró el juez para garantizar la transparencia y la constitucionalidad del proceso, determinaron nuevas movilizaciones en el norte de Entre Ríos (donde está el campo “ocupado”), que para muchos podrían escalar en la medida que no se resuelva, tal como ocurrió en junio con el Caso Vicentin. Pero además, el asunto está teniendo derivaciones de todo tipo, desde los enojos entre las entidades del campo, no todas dispuestas a salir en defensa abierta de uno de los hermanos, Luis Miguel, el ex de la Rural, y exministro de Agricultura de Macri (de no demasiado lucido desempeño), hasta los que sospechan que también eligió el “alto perfil” de su propio caso, para abonar a su futuro político en la provincia, algo que nunca ocultó. Por supuesto que estas cuestiones no invalidan en nada la postura respecto a la propiedad privada, aunque enturbian las relaciones, y la mayoría hubiera preferido que la cara visible de las negociaciones fuera algún profesional, apoderado o representante, que le quitara otras sospechas a la cuestión. Pero también ayer a última hora se dispersó el rumor de que también se había intentado ocupar el campo de un ex gobernador de Corrientes, también ruralista (aunque de CRA), aunque las versiones indicaban que el personal del establecimiento había impedido el avance…..