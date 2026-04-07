Cursos de Inglés para estudiantes de primaria y secundaria en el Centro Universitario de Idiomas + Seguir en









El CUI de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consolidado como el principal espacio de enseñanza de segundas lenguas para adultos de Latinoamérica, ofrece un nuevo Programa de cursos de inglés para niños y adolescentes.

La capacidad de comunicarse en diferentes idiomas se ha convertido en una herramienta indispensable para cada individuo. El dominio de lenguas extranjeras, especialmente el inglés, facilita la integración cultural y económica y abre las puertas a una amplia gama de oportunidades. El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), consolidado como el principal espacio de enseñanza de segundas lenguas para adultos de Latinoamérica, ofrece un nuevo Programa de cursos de inglés para niños y adolescentes.

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Entendiendo la importancia del aprendizaje de idiomas a temprana edad, el CUI viene trabajando junto a centros educativos primarios y secundarios, dictando clases de idiomas para sus alumnos, organizando sus departamentos de idioma o supervisando la gestión de procesos de formación. Dentro de su amplia oferta de cursos y, dando respuesta a las solicitudes de sus estudiantes, a partir de este año el CUI logra extender el alcance de su propuesta de cursos de inglés a estudiantes de nivel primario y secundario. Los cursos están diseñados en entornos de aprendizaje amables, respetuosos y seguros, para que el inglés se use desde el primer día, en actividades guiadas, claras y alcanzables. La prioridad es que los estudiantes se animen, entiendan qué están haciendo y puedan comunicarse con confianza desde la primera clase.

En niños, el enfoque es siempre experiencial y multisensorial. Se trabaja con rutinas, juegos, movimiento, imágenes, historias y tareas breves que sostienen la atención y favorecen la participación. La comprensión se construye con apoyo visual, gestos, ejemplos y situaciones, antes que con explicaciones abstractas. En adolescentes, el enfoque mantiene lo comunicativo, pero suma más reflexión y propósito. Se proponen tareas que conectan con su mundo, sus intereses y su identidad, y que los invitan a sostener interacciones más largas; en paralelo, se trabaja con estrategias para mejorar la precisión y la claridad, especialmente en instancias de producción oral y escrita, sin que la corrección se convierta en freno para participar.

CUI COLEGIOS es un Programa de cursos anuales de inglés en sintonía con el ciclo escolar, brindando organización y seguridad, tanto a las familias como a los alumnos. Las clases se dictan por Zoom, dos veces por semana, con grupos reducidos organizados por edades y niveles. Cuentan con profesores expertos y materiales de editoriales líderes, adaptados para cada etapa. La oferta incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar inglés con la mejor calidad académica. Los cursos cuentan con equivalencias internacionales, nivelación online y exámenes finales sin cargo. Se otorgan Certificados y Diplomas UBA.

Roberto Villarruel, Director General del CUI explica “Celebramos poder ofrecer ahora también cursos de inglés especialmente diseñados para niños y adolescentes. Los cursos tienen una identidad pedagógica definida: clases activas, con apoyo y desafío equilibrados, foco en habilidades y comunicación, y un diseño cuidadoso de etapas para que cada estudiante pueda comprender, participar y progresar con seguridad”.

Cabe destacar que el enfoque del CUI no se limita solo a la enseñanza del idioma, sino que también busca promover una visión integradora que fomente el diálogo entre culturas y realidades diversas en contextos reales. Para inscribir a alumnos de 6 a 17 años de edad, se debe ingresar a https://cui.edu.ar/cui-colegios, solicitar información por WhatsApp al 1155797825 o escribir a [email protected]. Los Centros educativos interesados en sumarle valor académico a su institución, podrán realizar sus consultas llamando a (+5411) 5160-4604 o escribiendo a [email protected].

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