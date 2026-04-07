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7 de abril 2026 - 10:57

¿Hay movimiento en el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, martes 7 de abril

Entidades financieras ajustan rendimientos y muestran diferencias según monto y canal digital vigente actualmente.

Cómo están los plazos fijos hoy en Argentina

Cómo están los plazos fijos hoy en Argentina

Depositphotos

En un contexto donde cada punto de tasa cuenta, los plazos fijos vuelven a estar bajo la lupa. Los ahorristas siguen de cerca qué hacen las entidades y si conviene renovar o buscar alternativas.

Las tasas nominales anuales (TNA) se mueven al ritmo de las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero también según la estrategia comercial de cada banco. En la práctica, eso genera un mapa heterogéneo, donde no todos pagan lo mismo y las diferencias pueden ser relevantes, sobre todo para montos más altos.

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Además, el canal elegido hace ruido en el resultado final. No es lo mismo constituir un plazo fijo tradicional en sucursal que hacerlo online. En muchos casos, las entidades ofrecen mejores condiciones digitales, una tendencia que se consolidó en los últimos años y que hoy es casi la norma.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 7 de abril

Según los datos informados por el sistema financiero y relevados a través de las publicaciones oficiales, las tasas para plazos fijos a 30 días muestran variaciones entre bancos.

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Lancos de primera línea suelen ubicarse en la franja media, con rendimientos más estables. En cambio, algunas entidades más chicas buscan captar depósitos con tasas algo más agresivas. Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este martes 7 de abril:

  • Banco de la Nación Argentina: 22%
  • Banco Santander: 20%
  • Banco Galicia: 20%
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%
  • BBVA: 22%
  • Banco Macro: 24%
  • Banco Credicoop: 21%
  • ICBC: 22,5%
  • Banco Ciudad: 20%

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