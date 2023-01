Charlas de quincho

Sin embargo, la negativa de la oposición para “mover” el Congreso mientras se insista con esta temática determinó que muchos legisladores sigan aún en sus lugares de veraneo, sospechando la demora que va a tener el tema que, de hecho debía reiniciar su actividad el pasado martes 17. Y, aunque los ministros de la Corte se mantuvieron en silencio, no ocurrió lo mismo con analistas, observadores, políticos en general y opinión pública que comenzó a especular con el asunto. Así, lo que más se escuchó en todos los quinchos, tanto de mar como de montaña y de lago, es que, por un lado, el oficialismo no tiene el número suficiente para tratar el tema en el recinto, aunque sí tiene mayoría (y presidencia) en la Comisión de Juicio Político que es la que debe abordar el tema en primera instancia. Por otro lado, están los que sostienen que difícilmente lo hagan, ya que hay al menos 4 pedidos del mismo tenor que, de activarse la Comisión, saltarían sobre la mesa, entre ellos el del juez Eugenio Zaffaroni, que es uno de los que más preocupa.

Mencionan, además, un dictamen del magistrado como miembro de la Corte Interamericana, que lo neutralizaría como respaldante del oficialismo en este asunto. Como si fuera poco, algunos enroques en la Comisión de Juicio Político y, más aún, la presentación del informe (crítico) ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de la Naciones Unidas) contra la Corte, y la falta de garantías, suma ruido a un asunto espinoso. En todo caso, respalda también la postura de quienes sostienen que , sabiendo de la imposibilidad de obtener resultados concretos en el pedido de juicio político a la CSJN, la estrategia de algunos sectores del oficialismo sería “mantener lo más vivo posible el tema en la opinión pública aunque, en realidad, la cuestión sacude a los sectores políticos e internacionales, pero no aún a la sociedad en forma masiva”, reconocía un exembajador durante un almuerzo el sábado, en cercanías del Kavanagh en Plaza San Martín.

Marchas

El otro gran tema de la semana será la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) mañana en el Sheraton de Retiro, y las presencias -o no- de mandatarios de la región. De hecho, anoche ya llegó el brasileño Inácio Lula da Silva, país que no asistía a las reuniones desde el 2020 (y que sigue enfrentando coletazos del copamiento en Brasilia tras su asunción), el muy controvertido Nicolás Maduro de Venezuela (que ayer mismo ya se hizo acreedor de protestas y reclamos) y del cubano Miguel Díaz-Canel, entre otros. También, finalmente llegaría el ecuatoriano Guillermo Lasso, aunque apenas por unas horas (desde la madrugada del martes al atardecer del mismo día tras la reunión).

Allí el tema sigue siendo el conflicto desatado por el asilo a una exfuncionaria de Ecuador en la Embajada argentina en Quito. No es el único dolor de cabeza diplomático para Alberto Fernández, que estos días también debió afrontar una nueva protesta de Chile a causa del inefable embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, por sus intromisiones públicas en la política del país transandino. Los miembros de la Celac son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Ahora, además de las controversias generadas por algunas presencias, varios países están políticamente muy complicados como Perú (el más extremo), también Bolivia, y Chile, entre otros, además de los conflictos de diversa índole que enfrenta Argentina, por lo que algunos sospechan que más allá de las protestas en la calle, las fotos, y de los encuentros (algunos específicos, por ejemplo, con la vicepresidenta Cristina Fernández), “no va a haber demasiados avances en una agenda que corre el riesgo de volverse declamativa”, señalaba un político ahora alejado de la compulsa agonal. La oposición ya copó una suerte de contracumbre callejera donde el eje central es la protesta contra la presencia de Maduro en Argentina. Anoche la zona del Hotel Sheraton en Retiro ya había comenzado a complicarse.

En esto la interna de Juntos por el Cambio también se cruza con la Celac. Patricia Bullrich protagonizó primero el pedido (incumplible y casi romántico) para que se detenga a Maduro en el país y luego una denuncia penal. La candidata se adelantó a Horacio Rodríguez Larreta, que ya se pronunció también contra Maduro, y organizó una marcha con profusión de redes en Retiro en repudio al presidente de Venezuela. Halcones y palomas también juegan el partido paralelo a la Celac.

La Angostura

Por supuesto que también bastante alejados de todo esto, buena parte de los políticos locales arrancaron el año viviendo sus propias internas, sin demasiada creatividad: volvieron a la costa atlántica, aunque algunos debieron suspender los programas, por la reacción de la gente (espontáneos, y no tanto) fuertemente crítica. Pero para el PRO, desde hace un par de años, la meca ahora es Cumelén, adonde el expresidente Mauricio Macri finalmente pudo acceder al restringido country sobre el Nahuel Huapi, en Villa La Angostura. Allí pasó las fiestas, y comenzó a recibir a los peregrinantes (como llaman los locales a los pretendientes a cargos y puestos en el próximo Gobierno), ante el malestar de muchos que, además de cultores del muy bajo perfil, eligieron justamente la tranquilidad que les ofrecen la restricción de acceso, algo que con el mediático Macri no siempre es posible. Por su puesto que, además de la propia tropa, el expresidente y actual dirigente de la FIFA también se dedicó a otra de sus pasiones: tratar de frecuentar a famosos, y si son de la realeza mejor. Y allí no es extraño Por caso, los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo, tienen una estancia cercana donde suelen pasar parte del verano, igual que el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien tampoco está en el country pero tiene, desde hace años, un singular -y selecto- emprendimiento en la región. Hasta allí llegará esta mañana la titular del PRO, Patricia Bullrich, invitada junto a su esposo, a quedarse en la casa de Macri hasta mañana al mediodía. Y allí, aunque son muchas las especulaciones, se sabe que el tema a abordar son las candidaturas para las presidenciales de este año, ya que tanto el candidato inicial, Horacio Rodríguez Larreta, como Bullrich, ya aseguraron que “no se van a bajar”, o sea que están dispuestos a ir a una interna (?). Lo singular es que el propio Macri sigue siendo ambiguo respecto a su rol en la contienda, cuestión que genera particular rispidez con los restantes socios de Cambiemos que no parecen demasiado dispuestos, hasta ahora, a permitir que el macrismo siga imponiendo los nombres. “Para colmo no se calla, y cada vez que abre la boca genera un tsunami”, se quejaba un liberal de la vieja escuela, muy crítico del expresidente, y del desgaste de la interna que puede hasta poner en riesgo, cree, el éxito en octubre.

Guerra

Con mucho menos exposición mediática que otros años, el Foro de Davos en Suiza, que analiza la economía mundial, finalizó el viernes con una preocupación generalizada sobre el nivel de la inflación mundial, y sobre el rumbo de la economía, aunque se descartó una eventual recesión. Por supuesto, que el tema de la Guerra en el Mar Negro, que a fines de febrero cumplirá un año, estuvo en muchos de los corrillos y con datos para nada alentadores. Es que para los analistas internacionales, el conflicto que sigue sacudiendo al comercio internacional, podría durar un mínimo de un año más, hasta un máximo de 5 años.

El dato no resulta menor para la Argentina que tiene buena parte de su solvencia atada a un vigoroso comercio internacional que este año seguramente será bastante inferior al de 2022 (u$s88.000 millones), ya que el 68% de esas ventas correspondió a la agroindustria que en este ciclo está jaqueada por la sequía, lo que puede hacer disminuir sensiblemente los volúmenes de ventas al exterior.

“Si a esto se le suma que los precios en el mundo también pueden caer, y que parte de lo que había para exportar ahora, se adelantó el año pasado con el Soja I y II, entonces el recorte de los montos puede ser más significativo”, explicaba un conocido analista económico a la sombra de los pinos de su casa de Cariló. Esto también justificaría loas malabares del ministro Sergio Massa para intentar algunos alivios a la agroindustria, aunque esos aportes tendrían que haber estado disponibles ya a mediados del año pasado, y la forma desarticulada de asignación (hasta ahora) hace que se diluya el impacto. “¿Sergio (Massa) tiene que reunirse con la Mesa de Enlace para decidir qué hay que hacer? Hace 3 años que hay seca. Se sabe de sobra. Solo están ganando tiempo”, se quejaba un dirigente de segunda línea.

Aunque tampoco los gobernadores, y menos aún los intendentes vienen haciendo mucho por sus respectivos distritos. De hecho, la semana pasada fue Omar Perotti el que recibió algunos recursos para localidades del norte de Santa Fe (hecho que sirvió más que políticos/as de todos los partidos trataran de aprovechar para la foto), pero no para el resto. Hubo algo para los tamberos de menos de 5.000 litros por día, pero no para los demás. Hubo otro anuncio para los pollos y cerdos, pero no para el feed lot, y así sucesivamente.

Ordinarias

Así las cosas, es probable que tras las protestas de la CELAC, se de inicio a la Sesiones Extraordinarias que darán inicio a la pulsada por los 27 temas que se incluyeron en el listado (incluyendo el juicio a la CSJN), pero los que hay apenas un mes, pues el 12 de marzo ya comenzarán las Ordinarias. También recomenzarán las protestas de los movimientos sociales, entre otras cuestiones, porque se dieron de baja 154.000 planes PotenciAr Trabajo que no se reinscribieron. Y lejos ya habrán quedado los cuestionamientos a los controles de precios a cargo de camioneros y miembros de movimientos sociales; la inesperada recompra de deuda externa de parte de Massa, el nuevo “Patomóvil” de la candidata, o la representación del libro de Macri “Para qué..” (así se llama), al que el expresidente recurre periódicamente para mostrarse en modo campaña. Todo es digerido por el día a día, caliente y tenso, aunque el Conejo de Agua, con que ayer dio inicio el nuevo año chino (o lunar), y cuyos festejos concluirán el 9 de febrero, promete más tranquilidad y esperanza para los siguientes 12 meses.

Y, aunque no todos se inclinan hacia estos datos, la importancia es que, habitualmente, tras replegarse desde noviembre-diciembre, China en general vuelve a los mercados tras los festejos del nuevo año lunar, lo que ocurrirá en algo más de 2 semanas, y es clave para la economía argentina, debido a que el gigante asiático es hoy su principal cliente.