Charlas de quincho

La apreciación parece distinta para la gente de Juan Grabois que, ante la amenaza de sacar a su 3 diputados del Frente para Todos, logró una ayuda extra que, como se sospechaba, saldrá de los ingresos del dólar-soja, según se fijó oficialmente. Lo cierto es que ahora los miembros de Patria Grande, así se llama el frente, aseguran que permanecerán en la bancada oficial (al menos hasta fin de año.)… La ayuda será por 3 meses para 2,1 millones de indigentes, a razón de $16.000 mensuales para cada uno. El tema no trascendió demasiado por la cantidad de acontecimientos que se sucedieron, dentro y fuera del país.

Al comenzar la semana impactó el (mal) resultado de la votación en Chile para avanzar con la reforma constitucional, que obliga ahora al presidente Gabriel Boric a cambiar buena parte de su gabinete, a apenas 6 meses de haber asumido. Boric fue objeto el fin de semana de algunos interrogantes al punto que la propia oficina de prensa del Palacio de la Moneda tuvo que salir a desmentir que el presidente chileno hubiera sido internado en una clínica psiquiátrica.

Esa fake news tiene algún antecedente en el plano de lo real ya que el propio Boric reconoció, en tiempos en que era diputado, el haber estado internado en una institución psiquiátrica por sufrir de un trastorno Obsesivo compulsivo. Felizmente la versión fue desmentida y Boric continuó su agenda de trabajo sábado y domingo. Luego fue la muerte de la Reina Isabel II (21-4-26/8-9-22) la que ocupó, en Argentina y en el mundo, buena parte de los espacios periodísticos y concitó la atención por las variadas aristas de la influencia de la Corona británica en distintas partes del mundo. En la sede diplomática local, en la “isla”, la apertura del Libro de Condolencias deparó más de una sorpresa…

Palacios

Como siempre, la conmemoración de la Independencia de Brasil, en este caso 200 años, concitó atención y muchas visitas en el Palacio Pereda, sede de la representación diplomática del mayor socio del Mercosur. Por supuesto que los datos políticos de ambos países se intercambiaron exponencialmente, especialmente considerando que allí habrá elecciones presidenciales el próximo 2 de octubre, cuando nuevamente se enfrentarán el actual presidente Jair Bolsonaro (reelección), con el presidente Inacio “Lula” da Silva, y cuyo resultado tendrá particular impacto en la Argentina. Al menos, así lo consideraban algunos exdiplomáticos locales, y empresarios.

Pero la vorágine local diluyó esto, como también la noticia del casamiento de Jorge Macri en La Rural de Palermo, “con 500 invitados”, el próximo noviembre; o el comienzo de las funciones del nuevo embajador de Israel, Eyal Sela, entre otra cantidad de hechos.

Cafecito

“Lo viste al Pelado?”, preguntaba algo agitado un habitué de La Biela, noches atrás cuando, sorpresivamente, el jefe de La Ciudad Autónoma, junto a Diego Santilli, se apareció por el lugar y comenzó a saludar, se sacó fotos, “¡y hasta sonrió!”, se sorprendía el hombre. La movida parece formar parte de una nueva estrategia proselitista, para recuperar espacio después del traspié con la Policía de la Ciudad , pero también por la fuerte interna en el PRO que no cesa, y donde el expresidente, Mauricio Macri, no termina de decidirse sobre su futuro, lo que genera malestar y no pocos “disgustos” a varios; mientras que la titular del PRO, Patricia Bullrich, también comienza a preocupar a más de uno, por sus posiciones más radicalizadas (en el extremo opuesto de Rodríguez Larreta), y que son interpretadas como respuesta al debilitamiento relativo que está sufriendo. Lo cierto es que el resultado de ayer en Marcos Juárez, Córdoba, donde JxC logró mantener la intendencia, puede traer alguna distensión que ayude a calmar un tanto los ánimos alterados de varios candidatos “que a este paso, no llegan a noviembre del año que viene”, comentaba un conocedor de esa interna.

Pero si algo faltaba en el frente político para completar el panorama fue la llamativa (para algunos) reaparición del dirigente Roberto Perdía en el Día del Montonero el miércoles pasado, en un acto en el Sindicato de Farmacia (justo al lado del Congreso), al que se sumaron declaraciones de Mario Firmenich sosteniendo que “de no llegar a un contrato social, el próximo paso de la sociedad argentina será la guerra social directa”, lo que puso en alerta a varios sectores, y cayó muy mal en el seno del propio Gobierno que trata de calmar un poco las aguas.

Actos

En realidad, es lo que finalmente se intentaba con el postergado acto de Parque Lezama y con la misa realizada en la Basílica de Luján, que tuvo una muy desprolija convocatoria y que no contó finalmente con la presencia de opositores, aunque si estuvo el expresidente Eduardo Duhalde (muy criticado en voz baja por propios y ajenos), y que luego transformó el atrio del templo en una especie de jolgorio de cantos y consignas de cada una de las vertientes allí presentes, según comentaban algunos vecinos de Open Door que fueron a ver si la movida tenía éxito. Tras esto se retiraron a un parrilla local, bastante famosa, donde prefirieron abocarse al viaje del ministro de Economía a los Estados Unidos, especialmente tras el baja del dólar blue, el “achicamiento de las brechas”, y el “canje extremadamente positivo”, aunque todos coincidían en que el actual es un “Plan meramente coyuntural”, aunque nadie discute que el ahora extitular de la Cámara baja, “agrandó sensiblemente su crédito político”, decían mientras atacaban una fuente de mollejitas crocantes, especialidad de la casa. Ahora, toda la atención, al menos de los empresarios, se volcará sobre la evolución del mercado esta semana, y si se mantiene la influencia del dólar-soja que, aunque tuvo cantidad de críticas, varias fundadas, logró que en 4 días hábiles de la semana pasada, operaciones por 3,6 millones de toneladas de soja de los cuales 2,45 millones fueron por contratos nuevos, y 1,2 millón por fijaciones. Tal volumen, de mantenerse el ritmo, permitiría alcanzar los 10 millones de toneladas de soja vendidos que se preveían para el 30 de septiembre.