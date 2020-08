Charlas de quincho

Los empresarios están haciendo un training más que acelerado para poder seguir los cambios internos dentro del Gabinete e intentar acomodar las gestiones a las variaciones casi permanentes de poder que se dan en algunas áreas. Así lo dejaron claro en varios zoom que nuclearon a lo más granado de la City porteña durante la semana, y donde se repasó desde los cambios en el tema Vicentin hasta los problemas que está generando la inseguridad en distintas actividades y que ponen tanto a la ministro Sabrina Frederic, como a su par bonaerense, Sergio Berni, en el epicentro de muchas charlas, y no solo por los escandaletes que generan entre ellos mismos, pero que no les dan respiro. Tanto así que el CEO de una fuerte compañía extranjera, que tiene un campito sobre el Paraná en la zona de Lima, dice que hace semanas que no ve a su “vecino” (Berni) por su chacra en esa localidad adonde iba casi todos los weekend... Más serios, otros cuestionaban a algunos funcionarios. “El tema ambiental es científico, y no emocional. Y poner al frente eso a (Juan) Cabandié es un error tan grueso como fue el de (Mauricio) Macri cuando puso a Sergio Bergman...”, se quejaba otro, afectado por los incendios en las islas del Paraná que, además del daño ambiental (y de la humareda en Rosario), generaron otra de las protestas de este fin de semana, aunque esta vez en el Puente Rosario-Victoria, y con fuerte presencia de empleados y dirigentes rurales que niegan rotundamente los cargos que los quieren sindicar como los culpables del fuego, tema que tampoco está demasiado claro aún.