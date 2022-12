Charlas de quincho

Dudas

“Voy, no voy…; voy, no voy…”, se deshojaba la margarita en Casa de Gobierno respecto a la asistencia de Alberto Fernández a la final del Campeonato Mundial de Fútbol, ayer en Qatar. Claro, las especulaciones eran muchas. No ir, y dejar el campo libre a Mauricio Macri que está allá desde el principio, y por su cargo en la FIFA se mueve en Doha como “local”; o ir y correr el riesgo de que la Argentina perdiera y le echaran la culpa a la presencia presidencial; además de las sospechas variadas sobre el “uso político” de la Selección Nacional, algo que seguramente la “calle” iba a sancionar fuertemente. Y, si bien la primera opción se dilucidó (Alberto no viajó, y Macri se abrazó con el Emir en el Palco Oficial de Qatar), resta saber que pasará mañana cuando la copa del Mundo, en manos del Capitán Lionel Messi, lleguen a la Argentina. Pero no fue la única duda en los máximos niveles. También las dos suspensiones sucesivas de la reunión del Grupo Puebla en el CCK, en respaldo a Cristina Fernández, y la decisión ahora de pasarla directamente a marzo próximo, en parte porque iba a coincidir hoy con los resultados del partido de ayer, fueron cobrando olor a postergación definitiva.