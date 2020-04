Un fuerte policial islandés

Los escandinavos tienen fama de ser durísimos y sangrientos a la hora de hacer psycho-thrillers pero,y por lo que se puede ver en esta serie coproducida por Netflix, los islandeses no se quedan atrás sino todo lo contrario. Aunque la trama no sea lo más novedoso del mundo, aquí interesa la forma y los detalles singulares de la ley y el orden en Islandia, donde los policías no suelen usar armas de fuego. Nina Dogg Filipusdottir interpreta a una policía veterana que debe investigar algo sin precedentes en su tierra, un cadáver horriblemente mutilado al punto de que tiene partes del rostro abrochadas. Pronto otros cuerpos con características similares empiezan a apilarse, y la opinión publica entiende que se encuentran ante el primer caso de un asesino serial en territorio islandés. Entendiendo que carecen de experiencia en la materia, importan desde Noruega un detective experto en psicología forense y en perfilar este tipo de crímenes. “Los asesinatos del Valhalla” consta de ocho episodios de 50 minutos, cuatro de los cuales están dirigidos por el creador y guionista de la serie, el debutante Thordur Pallson. No es apta para espectadores demasiado sensibles, pero los aficionados a un thriller fuerte y lleno de gore estarán agradecidos. Y las imágenes de paisajes islandeses también hacen su parte.