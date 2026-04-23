El avance de los autos eléctricos obliga a rediseñar coberturas: qué pasa con los precios y la reparación

Los precios de los seguros de autos eléctricos son iguales o levemente superiores que los de los tradicionales. Sin embargo, el sector enfrenta ciertos desafíos.

El crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos en Argentina comienza a abrir un nuevo capítulo para el negocio asegurador. Aunque todavía se trata de un segmento reducido dentro del parque automotor local, las compañías ya trabajan en adaptar sus coberturas a una tecnología que modifica la lógica tradicional del riesgo, la reparación y la valuación de las unidades.

En la actualidad, la mayoría de las aseguradoras continúa incorporando estos modelos dentro de las pólizas convencionales, aunque con análisis técnicos particulares. Alejandro Mena, gerente de Técnica de Automotor de La Caja explicó: “ hoy los vehículos eléctricos e híbridos se aseguran dentro de las pólizas tradicionales, aunque con una evaluación técnica específica de sus componentes ”.

La diferencia, según sostuvo, es sustancial. “ No es lo mismo asegurar un vehículo convencional que uno equipado con baterías de alto voltaje, software integrado y una mecánica especializada ”, remarcó. Y agregó que la principal complejidad es que “ la red de talleres y autopartes todavía está en proceso de desarrollo en el país ”, lo que obliga a las compañías a revisar sus criterios de suscripción.

Uno de los factores que más impacta en estas coberturas es el valor de la batería, que representa una porción importante del precio total del vehículo. A eso se suma la menor estandarización de repuestos, la disponibilidad de talleres especializados y la rápida evolución tecnológica del segmento. En ese contexto, Mena advirtió que “el desafío no es solo partir de una referencia adecuada, sino sostenerla en el tiempo para evitar descalces al momento de un siniestro”.

Por su parte, Darío Smaldone, Head of Independent Agents GI de Zurich, explicó: “ nuestra oferta de seguros para automóviles abarca tanto a los tradicionales a combustión como a los eléctricos o híbridos, no existiendo una póliza específica para estos últimos ”. Sin embargo, la compañía ya comenzó a incorporar soluciones puntuales. “ Comenzamos a incorporar coberturas específicas, como la protección para el robo del cargador y su cable en vehículos enchufables ”, detalló.

Precios de los seguros para autos eléctricos

En términos de precio, hoy las primas se mantienen relativamente alineadas con las de un vehículo tradicional del mismo segmento, aunque con algunos matices vinculados a los costos de reparación.

“En términos generales, un seguro contra terceros para vehículos eléctricos se ubica en rangos similares a los de autos tradicionales del mismo segmento”, afirmó Mena. No obstante, aclaró que “las primas tienden a ser similares o levemente superiores” debido a factores como la mayor aceleración de estos vehículos, su funcionamiento silencioso y la escasez de repuestos.

Desde Grupo San Cristóbal, Diego Gagliano, gerente técnico actuarial de Individuos, sostuvo: “La determinación del valor de los automotores eléctricos e híbridos se realiza, al igual que en los vehículos a combustión, en función de su precio de mercado. Para ello, las aseguradoras consultamos a las terminales, recurrimos a fuentes externas y, en muchos casos, con el fin de evitar situaciones de infraseguro, tomamos como referencia los valores de compra declarados por nuestros clientes. El principal desafío para la industria radica en establecer el valor de los vehículos usados de este tipo, dado que gran parte de su cotización depende del estado de conservación de la batería”.

Según explicó, esos mayores costos “se explican tanto por la necesidad de mano de obra altamente especializada y escasa por el momento, como por el incremento en los costos de los repuestos para este tipo de unidad”.

Una oportunidad comercial en expansión

Aunque el segmento todavía es pequeño, las compañías ya empiezan a detectar una mayor demanda. En La Caja sostienen que “el crecimiento todavía es incipiente, pero sostenido” y que ya observan “un aumento en consultas y cotizaciones, especialmente en ámbitos urbanos y en flotas corporativas”.

En la misma línea, Smaldone afirmó que “la demanda de autos eléctricos viene mostrando un crecimiento importante, aunque partiendo de una base aún baja”. Además, agregó que en 2025 se patentaron 1.279 unidades eléctricas, lo que representó un incremento del 130% frente a 2024. “Si también incluimos autos híbridos, dichas cifras pasan a 26.632 y 88% respectivamente. En lo que va de 2026, esa tendencia no solo se mantiene sino que se acelera, con un fuerte aumento en los patentamientos de vehículos 0 km eléctricos e híbridos, ganando participación dentro del mercado automotor, y con algunos modelos que se acercan a competir dentro del top 10 de ventas”, finalizó

Para las aseguradoras, este escenario representa un nuevo negocio. “El mercado de autos eléctricos representa una oportunidad estratégica para captar un segmento de usuarios innovadores y comprometidos con el cuidado del medio ambiente”, subrayó Gagliano.

A pesar del avance del segmento, el marco regulatorio todavía acompaña de forma parcial esta transformación. Actualmente, estos vehículos se aseguran bajo las mismas cláusulas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación que se aplican a los autos a combustión.