Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo de paz en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Pakistán aseguró que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La firma formal del entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

El presidente estadounidense Donald Trump también celebró el entendimiento: "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin al conflicto que mantuvieron durante los últimos meses en Medio Oriente y adelantó que la firma oficial se realizará en Suiza.

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Según informó el mandatario paquistaní, ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares” y avanzaron en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La mediación de Pakistán y Qatar fue clave para acercar posiciones entre Washington y Teherán después de más de tres meses de conflicto que impactaron en la seguridad regional y en los mercados energéticos internacionales.

El presidente estadounidense Donald Trump también celebró el entendimiento: "El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!" Y confirmó que autorizó el levantamiento del bloqueo naval sobre puertos iraníes. “Simultáneamente con esto, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos”, agregó.

No obstante, persisten algunas diferencias sobre los detalles finales del pacto. Mientras Pakistán y Estados Unidos sostienen que el acuerdo ya está cerrado, reportes internacionales indican que autoridades iraníes todavía mantienen cautela y señalan que algunos puntos continúan en discusión.

La firma formal del entendimiento está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza y podría marcar el final de una de las mayores crisis geopolíticas registradas en Medio Oriente durante el último año. Se reabre el estrecho de Ormuz El bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán será levantado en la noche y el fin permanente e inmediato de la guerra y de las operaciones militares en todos los frentes, que incluyen a Líbano, señaló Gharibabadi, de acuerdo con la agencia de noticias semioficial Tasnim, según publicó Xinhua. El anuncio inicial llegó de parte del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que detalló que ambas partes acordaron el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares” y avanzaron en un entendimiento que también contempla la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.