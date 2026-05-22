UTN BA y Softtek lanzan una diplomatura para analizar cómo la tecnología transforma el negocio de los seguros + Agregar ámbito en









La propuesta abordará el impacto de la IA, los datos y la automatización en la industria aseguradora. La cursada comienza el 3 de junio y será híbrida.

La iniciativa surge en un contexto de profundos cambios para la industria aseguradora.

La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN BA), a través de su Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, y la compañía tecnológica Softtek lanzaron la Diplomatura en Tecnología y Seguros, una propuesta orientada a analizar cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo el ecosistema asegurador y modificando el funcionamiento de las compañías del sector.

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La iniciativa surge en un contexto de profundos cambios para la industria, atravesada por desafíos vinculados a la rentabilidad, la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la aceleración de los procesos de transformación digital. En ese escenario, herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos ya impactan en áreas clave como la suscripción, la gestión de siniestros, la atención al cliente y la comercialización de productos.

La diplomatura propone una mirada práctica y estratégica sobre estas transformaciones, combinando tecnología aplicada, análisis de negocio y estudio de casos reales del mercado asegurador. “Muchas compañías están hablando de inteligencia artificial y transformación, pero todavía existe una gran necesidad de comprender cómo estas tecnologías impactan realmente en el negocio y qué decisiones concretas deberían tomarse”, señaló Carla Tarelli, directora académica del programa y especialista en seguros y transformación de negocios.

Cómo es la cursada La cursada tendrá una duración de cinco meses y modalidad híbrida, combinando clases presenciales en UTN BA y Softtek con actividades virtuales. Comenzará el 3 de junio de 2026 y las clases se dictarán los miércoles de 9:00 a 11:30 hs. El cuerpo docente estará integrado por especialistas y ejecutivos vinculados al mundo de los seguros, la tecnología y los datos, provenientes de organizaciones como Zurich Argentina, Chubb Argentina, WTW, CNP Seguros, AVIRA, Cámara Insurtech Argentina, Grupo GST y Softtek, entre otras.

La propuesta académica estará organizada en cinco módulos: impacto de tecnologías emergentes en el ecosistema asegurador; negocio asegurador y modelo económico; tecnologías emergentes aplicadas; datos e inteligencia para la toma de decisiones; y journey del cliente y escenarios futuros. Como trabajo final, los participantes desarrollarán un proyecto integrador enfocado en resolver problemáticas reales del mercado asegurador. La inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2026.