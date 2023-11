Si equipo desciende, no juega la Fase Final

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió ayer para definir el cronograma de la fecha 14, que será el cierre de la etapa regular de la Copa de la Liga Profesional y otras cuestiones de cara al descenso y los playoffs. Una de las definiciones que hubo en el cónclave es la de que primero se definirá el equipo descendido al concretarse la fecha 14 y luego los clasificados a los playoffs. Si el equipo que pierde la categoría termina dentro de los cuatro primeros de su zona, no podrá jugar los cuartos de final y su lugar lo ocupará el equipo ubicado en el quinto puesto.Por otro lado, los dirigentes armaron un bosquejo de los días en los que podría definirse la última fecha, pero todavía no se confirmó porque falta el aval de los organismos de seguridad y de los clubes. De todas maneras, la idea es que los partidos por el descenso puedan disputarse el sábado 25 de noviembre desde las 17: Vélez-Colón, Banfield-Gimnasia (LP), Unión-Tigre y Platense-Sarmiento.En tanto, la definición de la Zona A se disputaría el domingo 26 de noviembre. Hasta el momento estarían clasificando River (23 puntos), Huracán (23), Independiente (23) y Colón (20), pero aún hay equipos con chances matemáticas de pasar a la Fase Final: Rosario Central (20), Banfield (20), Instituto (19), Vélez (19) y Atlético Tucumán (17).Por último, la Zona B, que ya tiene clasificados a Godoy Cruz (22), Belgrano (21) y Racing (21), deberá definir el último clasificado. Por el momento es Central Córdoba (19) el equipo que se metería en playoffs, pero Platense (17), Sarmiento (16) y Estudiantes de La Plata (16) también tienen posibilidades. Este grupo se definiría el lunes 27 de noviembre. Los partidos que no tengan objetivos por cumplir se distribuirían entre viernes, sábado, domingo y lunes. Cabe recordar que por el horario de verano, que se implementará a partir del 25 de noviembre, el primer turno disponible para jugar será el de las 17.