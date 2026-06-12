200 años del Combate de Los Pozos: siete buques para revivir la mayor hazaña del Almirante Brown

La Armada Argentina conmemoró el bicentenario de la gesta en el Río de la Plata con el despliegue de buques, sobrevuelo de aeronaves y la presencia de los descendientes del héroe naval.

Conmemoración de la Armada Argentina por los 200 años del Combate de Los Pozos en el Río de la Plata.

Tras varios días en los que las nubes cubrieron de gris el cielo de Buenos Aires, el sol finalmente apareció en una jornada clave para la historia argentina. Hace dos siglos, el Río de la Plata, a la altura de la hoy Capital Federal, fue escenario de un momento de gran relevancia en la consolidación de la patria y la defensa del territorio nacional : el Combate de Los Pozos .

El 11 de junio de 1826 , miles de vecinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, algunos desde la misma orilla y otros apostados en los techos de sus casas, presenciaron un espectáculo dramático que terminó convirtiéndose en una de las mayores hazañas navales de nuestra historia: el enfrentamiento de la naciente escuadra argentina , liderada por el Almirante Guillermo Brown , contra la imponente flota del Imperio del Brasil.

El jueves la Armada Argentina conmemoró el bicentenario de aquella gesta con una jornada cargada de historia y emoción. Estudiantes de distintas escuelas y 15 ganadores de un sorteo que se realizó a través de las redes sociales, junto a sus respectivos acompañantes, pudieron disfrutar de este evento único.

Las actividades comenzaron temprano en el Edificio Libertad (exCCK), ubicado en la esquina porteña de Paseo Colón y Corrientes, con una introducción al hecho histórico, para luego trasladarse a la Escuela de Ciencias del Mar, a cargo del Instituto Browniano y el Departamento de Estudios Históricos Navales.

Pasadas las 10, el calor del sol y el viento leve formaban un clima ideal para lo que venía después. Los participantes se trasladaron al Apostadero Naval Buenos Aires, ubicado en la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Desde allí zarpó una flotilla de siete buques para que un grupo de casi cien personas pudiera navegar las mismas aguas donde se libró el combate. El despliegue incluyó a los buques multipropósitos ARA “Ciudad de Zárate” y ARA “Ciudad de Rosario”; las lanchas patrulleras ARA “Río Santiago” y ARA “Punta Mogotes”; las lanchas de instrucción de cadetes ARA “Ciudad de Ensenada” y ARA “Ciudad de Berisso”; y el patrullero ARA “King”, que funcionó como el buque insignia de la ceremonia.

Acto por el Bicentenario del Combate Los Pozos

El acto central estuvo encabezado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay, junto a la plana mayor de la fuerza. El presidente del Instituto Browniano, almirante VGM Daniel Alberto Enrique Martin, pronunció palabras alusivas y definió la hazaña como "una disputa peleada con coraje criollo y valor irlandés".

A bordo del ARA King también se encontraba la vicepresidenta del instituto, María Cristina Brown de Racedo, chozna (cuarta generación de descendientes directos) del Almirante, quien disfrutó del emotivo homenaje acompañada por miembros de su familia. Durante la navegación, junto al Almirante Romay y al almirante Martin, descubrió una placa recordatoria del bicentenario que será colocada en el Monumento Histórico ubicado en el Edificio Libertad.

Combate los pozos Almirante Juan Carlos Romay junto al Almirante Daniel Alberto Enrique Martin y María Cristina Brown, chozna del Almirante Guillermo Brown, en el descubrimiento de la placa por el bicentenario del Combate de Los Pozos.

El clímax del homenaje combinó todos los elementos de la tradición naval; se dispararon cañones de salva desde la flotilla y sobrevolaron las aeronaves T-34C Turbo Mentor de la Escuela de Aviación Naval y Beechcraft B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima. Como cierre, la Banda de Música de la Armada interpretó la Marcha de San Patricio, un emotivo reconocimiento a las raíces irlandesas de Brown, seguida por la Marcha de la Armada.

“Realmente es muy emotivo el acto conmemorando los 200 años del Combate de Los Pozos", expresó María Cristina conmovida por el despliegue y recordó el acto celebrado en 2025, el cual fue para un grupo muy reducido de personas "pero igual de emotivo". "Fue un combate que significó mucho para el Almirante Brown. Después de este combate, los ciudadanos lo llamaban 'el Bravo General Brown', concluyó la chozna del Almirante.

La hazaña del Combate Los Pozos

Armada arg (3) Apostillero de la Armada en Buenos Aires.

Para entender la magnitud de lo que se conmemoró a bordo, hay que recordar que entre 1825 y 1826 se disputaba el dominio de la Banda Oriental -lo que hoy es Uruguay-. Tras diversos combates como el de Punta Colares o el Banco Ortiz, en el invierno de 1826, la conducción naval brasileña al mando del capitán de navío James Norton, avanzó con una imponente fuerza de 31 buques, 266 cañones y unos 2.300 hombres con el objetivo de destruir por completo a la pequeña flota local. Brown, con la audacia que lo caracterizaba, decidió hacerles frente con una escuadra de tan solo 10 buques, entre ellos la fragata "25 de Mayo"; con 102 cañones.

A pesar de una disparidad de fuerzas evidente, el marino irlandés nacionalizado argentino utilizó la geografía fluvial a su favor. Aprovechó el conocimiento preciso de los fondos irregulares del Río de la Plata y atrajo a los barcos imperiales hacia la zona conocida como "Los Pozos" que resulta inaccesible para naves de gran calado. Los pesados buques brasileños, temiendo encallar, no pudieron maniobrar con eficacia ni hacer valer su superioridad y terminaron retrocediendo.

La batalla se libró tan cerca de la orilla que fueron miles los testigos de aquella hazaña. De allí quedó inmortalizada la orden de Brown a sus hombres antes de abrir fuego: "¡Fuego rasante, el pueblo nos contempla!".