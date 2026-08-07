Ofrecen una recompensa de $10 millones para capturar a un narco prófugo por un homicidio

La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional y busca obtener información que permita localizar a Diego Nicolás Blanco, investigado por narcotráfico agravado y por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un joven en el sur de la provincia.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $10 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener a Diego Nicolás Blanco , alias "Nico" o "Pipo", quien permanece prófugo con una orden de captura vigente desde el 30 de junio. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante una resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva .

De acuerdo con la resolución, el hombre está imputado en una causa federal por narcotráfico agravado , además de estar acusado por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Gastón Montenegro , un joven de 25 años asesinado en el sur de Santa Fe.

La normativa establece que podrán acceder a la recompensa aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos investigados, brinden datos útiles para la captura del sospechoso. El documento detalla que Blanco tiene 27 años , es argentino, usa lentes y su último domicilio registrado se encuentra sobre la calle Presidente Perón al 316, en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Rosario , donde interviene el fiscal coadyuvante Franco Benetti , del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Oficina de Narcocriminalidad, con participación del Juzgado Federal de Garantías de Rosario , a cargo de Eduardo Rodrigues Da Cruz . El expediente incluye presuntas infracciones a la Ley 23.737 y otras investigaciones vinculadas con delincuencia organizada.

Según la resolución, sobre Blanco pesan acusaciones por tráfico de estupefacientes agravado , además de delitos contra la libertad de las personas y homicidio.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134. El Gobierno aclaró que la identidad de quienes aporten datos permanecerá bajo reserva y que el pago de la recompensa dependerá de la utilidad de la información, previa evaluación de la autoridad judicial o fiscal interviniente. También se dispuso la difusión de la medida en medios de alcance nacional y entre las fuerzas federales de seguridad.

La investigación vincula a Blanco con el secuestro y asesinato de Gastón Montenegro, cuyo cuerpo fue hallado semienterrado el 4 de julio en una zona rural cercana a Serodino. El cadáver apareció a la vera de la ruta provincial 10, entre Serodino y Andino, y presentaba dos impactos de bala en el cráneo, según la investigación fiscal.

De acuerdo con el expediente, el secuestro ocurrió el 27 de junio en Capitán Bermúdez. Montenegro caminaba junto a un amigo cuando un Volkswagen Gol Trend gris les bloqueó el paso. Dos hombres armados descendieron del vehículo y obligaron a la víctima a subir al auto, mientras amenazaban a su acompañante para evitar que interviniera. El joven permaneció desaparecido hasta que su cuerpo fue encontrado una semana después.

La pesquisa avanzó de manera paralela en la Justicia provincial y federal. Tras la denuncia de la familia y distintas movilizaciones para reclamar por su aparición, se realizaron allanamientos en Rosario, Funes, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez por una investigación relacionada con presunta comercialización de drogas. Para entonces, los investigadores sostenían la hipótesis de que el hecho había sido cometido por una organización ligada al narcotráfico en el cordón industrial santafesino.

En ese marco, el fiscal Aquiles Balbis identificó como uno de los presuntos secuestradores a Juan Manuel Vega, quien permanece con prisión preventiva. El otro acusado es Blanco, también mencionado en la causa como "Nico Paschetto". La hipótesis fiscal sostiene que el sospechoso mantenía un conflicto previo con la víctima y que, antes del crimen, ofrecía dinero para obtener información sobre su paradero.

Según la investigación, el móvil del ataque estaría relacionado con una disputa anterior entre ambos. La acusación sostiene que Blanco responsabilizaba a Montenegro por una balacera sufrida semanas antes y que ese enfrentamiento derivó en la búsqueda, el secuestro y la posterior ejecución del joven.