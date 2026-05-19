La Armada y el Comando Sur de EEUU ampliarán la vigilancia del Mar Argentino por cinco años

La Carta de Intención prevé entrenamiento, apoyo operativo y nuevo equipamiento para reforzar el control en el Atlántico Sur.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos formalizaron una cooperación marítima por cinco años.

La Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos firmaron una Carta de Intención que pone en marcha el programa denominado “Protección de los Bienes Comunes Globales”, una iniciativa orientada a fortalecer la vigilancia y la seguridad marítima en el Atlántico Sur durante los próximos cinco años.

El documento fue suscripto por el almirante Juan Carlos Romay , en representación de la fuerza naval argentina, y el contraalmirante Carlos Sardiello , por parte de las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota estadounidense.

Según la información difundida por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el programa comenzará con la entrega de una cámara Wescam MX-10 especializada de vigilancia marítima que será instalada en una aeronave de patrulla de la Armada Argentina. Este dato ya había sido adelantado en un mensaje de X fechado el 29 de agosto de 2025 y se incluyó foto del acto de donación.

El sistema permitirá ampliar las capacidades de monitoreo sobre áreas estratégicas del Atlántico Sur afectadas por amenazas como la pesca ilegal, el tráfico ilícito y otras actividades que impactan sobre la Zona Económica Exclusiva argentina.

Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que el equipamiento será integrado a uno de los aviones Beechcraft B-200 incorporados por la Armada durante 2024, mientras que en etapas posteriores también podrían sumarse aeronaves P-3 Orion recientemente adquiridas a Noruega para tareas de exploración y control marítimo.

El programa contempla además futuras instancias de entrenamiento de tripulaciones, provisión de equipamiento avanzado y cooperación operativa para incrementar la capacidad de detección e interceptación de amenazas marítimas.

Malestar en Defensa con Romay por la comunicación inconsulta de la firma del documento

La difusión pública del entendimiento provocó malestar en ámbitos del ministerio de Defensa. Fuentes consultadas señalaron que se desconocía la realización del acto encabezado por Romay junto a autoridades militares estadounidenses y tomaron conocimiento luego de la publicación efectuada en redes por el Comando Sur y la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó inmediatamente a su equipo de comunicación y prensa trabajar en una estrategia destinada a reorientar el eje de la noticia y contener el impacto político generado por la iniciativa.

En la cartera castrense interpretaron que la presentación pública del programa dejó expuesta a la conducción de la defensa, que se vio sorprendida por un anuncio impulsado por el jefe naval en una política clave de alineamiento y cooperación que no tuvo un adelanto formal a las autoridades ministeriales.

La situación derivó en una acelerada tarea de reconstrucción del mensaje oficial para enfatizar que cualquier cooperación internacional en materia militar se desarrolla bajo conducción política del Ministerio de Defensa y dentro de los lineamientos estratégicos definidos por el Poder Ejecutivo. Cerca del ministro admitieron además preocupación por la repercusión que tuvo el uso del concepto “bienes comunes globales” aplicado al Atlántico Sur, un espacio particularmente sensible para la política exterior y de defensa argentina.

La firma de la carta de intención también generó repercusiones en sectores políticos y especialistas en defensa, que reclamaron precisiones sobre los alcances operativos del programa y sobre el nivel de participación que tendrán efectivos y medios estadounidenses en futuras actividades vinculadas al control del Atlántico Sur.

En rigor, bajo la definición de “bienes comunes globales” se entiende a espacios y recursos cuyo uso y preservación resultan esenciales para la comunidad internacional, como los océanos, las selvas tropicales, el agua dulce y los ciclos de nutrientes, que mantienen el planeta estable y hacen posible la vida humana.

En ese encuadre aceptado por la comunidad global no habría injerencia de los Estados Unidos sobre aspectos de soberanía del mar argentino.

En el caso del Atlántico Sur, la protección de esos bienes comunes adquiere una importancia singular debido a la presencia de una de las mayores reservas pesqueras del planeta y a la creciente presión de flotas extranjeras que operan en el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Preocupan especialmente al país aquellas flotas pesqueras acompañadas de buques nodriza que sirven de base logística, pero se ha observado algunos con antenas o mástiles de sensores compatibles con equipos militares.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada que se realiza en aguas internacionales al borde de la milla 201 constituye uno de los principales desafíos para la seguridad marítima regional y representa pérdidas millonarias para el país además de un fuerte impacto ambiental sobre especies de alto valor comercial.

El entendimiento se enmarca en la iniciativa “Protección de los Bienes Comunes Globales”, orientada a mejorar las capacidades de control frente a actividades ilícitas en el mar, entre ellas la pesca ilegal y otras maniobras que afectan la soberanía económica sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

La asistencia tecnológica ya había tenido un primer antecedente en agosto de 2025, cuando Estados Unidos donó a la Armada un sistema de cámara WESCAM MX-10, valuado en u$s3 millones, destinado a tareas de vigilancia y reconocimiento marítimo.

Qué prevé el nuevo acuerdo entre la Armada y el Comando Sur

A partir de la Carta de Intención, el esquema incorporará entrenamiento especializado, equipamiento adicional y apoyo operativo para reforzar las capacidades argentinas de detección, seguimiento e interdicción de amenazas marítimas.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en Argentina, la cámara WESCAM MX-10 fue entregada a través del programa Protecting Global Commons. Con el nuevo acuerdo, la cooperación quedará encuadrada en un marco más amplio y sostenido durante cinco años.

El documento fue suscripto por el contraalmirante Carlos Sardiello, en representación de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y por el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina.

Desde la delegación diplomática estadounidense remarcaron que la iniciativa busca consolidar la cooperación bilateral en materia de defensa, con el objetivo de proteger bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional.

El acercamiento militar entre Argentina y Estados Unidos

El acuerdo se conoce en un contexto de mayor actividad conjunta entre ambos países. A fines de abril, el jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer, visitó la Argentina como parte de una agenda vinculada a la cooperación en defensa.

En paralelo, buques militares estadounidenses participaron de ejercicios combinados con fuerzas argentinas en aguas del Atlántico Sur. Esa actividad formó parte de una serie de intercambios orientados a mejorar la interoperabilidad, el entrenamiento y las capacidades operativas.