La Armada Argentina sortea una experiencia a bordo de sus buques para revivir una histórica batalla naval

La decisión tiene lugar en el marco del bicentenario del Combate Naval de Los Pozos. Habrá hasta 15 gandores y cada uno podrá asistir junto a un acompañante.

La Armada Argentna sortea un viaje en sus buques.

La Armada Argentina abrió una convocatoria especial para que ciudadanos puedan participar de una experiencia inédita a bordo de sus embarcaciones militares , en el marco de la conmemoración por el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos , uno de los episodios más recordados de la historia marítima nacional.

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La iniciativa permitirá que 15 personas, cada una junto a un acompañante , embarquen en una travesía especial que recreará las acciones desarrolladas el 11 de junio de 1826, cuando las fuerzas comandadas por el almirante Guillermo Brown enfrentaron a la poderosa flota del Imperio del Brasil en aguas del Río de la Plata.

La actividad se desarrollará el próximo jueves 11 de junio y contará con la participación de siete buques de la Armada que partirán desde el Apostadero Naval Buenos Aires , ubicado sobre la avenida Antártica Argentina .

Las embarcaciones navegarán hasta el histórico fondeadero conocido como Los Pozos , escenario donde tuvo lugar el combate que marcó uno de los capítulos más importantes de la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el imperio brasileño.

Embed - Armada Argentina on Instagram: "¿Te gustaría vivir una jornada histórica junto a la Armada Argentina? A 200 años del Combate de Los Pozos, este 11 de junio a las 10:00 hs zarpamos y vos, junto a un acompañante, podés ser parte de una experiencia única desde nuestros buques: mantener viva nuestra historia naval y el legado del Almirante Guillermo Brown. Hay 15 ganadores y cada uno podrá asistir con un acompañante, ¡sumando un total de 30 personas a bordo! Para participar: Seguinos en nuestra cuenta oficial Dale y compartí esta publicación en tus historias Etiquetá en comentarios a la persona con quien te gustaría compartir esta experiencia Tenés tiempo de participar hasta el viernes 5 de junio Los ganadores serán anunciados a las 11 hs Porque hay historias que no solo se cuentan… también se viven. 200 años del Combate de Los Pozos Armada Argentina"

Durante la jornada se realizará una recreación histórica del enfrentamiento naval, incluyendo disparos de cañón que buscarán reproducir el contexto de aquella batalla ocurrida hace exactamente dos siglos.

Cañones, bandas militares y una recreación histórica

La propuesta incluirá además la participación de cinco bandas militares y agrupaciones de gaiteros que acompañarán las actividades previstas durante el evento.

Desde la institución explicaron que la iniciativa busca acercar al público a la historia naval argentina y rendir homenaje al legado de Guillermo Brown, considerado el padre de la Armada nacional.

La recreación permitirá observar maniobras navales y distintas representaciones históricas vinculadas al combate, combinando aspectos educativos, culturales y militares.

Cómo participar del sorteo

Quienes deseen formar parte de la experiencia deberán inscribirse a través de las redes sociales oficiales de la Armada. Para participar será necesario ingresar al perfil institucional de Instagram, identificar la publicación correspondiente al sorteo y cumplir con los requisitos establecidos.

Entre ellos figuran colocar “Me gusta” en el posteo y seguir las consignas indicadas en la publicación, incluyendo etiquetar a la persona con la que se desea compartir la actividad.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 5 de junio a las 11, momento en el que se darán a conocer los ganadores.

Los seleccionados deberán presentarse el 11 de junio a las 10 de la mañana para embarcar desde el Apostadero Naval de Buenos Aires.

El combate que convirtió a Brown en un héroe

El Combate Naval de Los Pozos se desarrolló el 11 de junio de 1826 durante la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil.

Tras la declaración de guerra brasileña y el bloqueo del puerto de Buenos Aires, el gobierno argentino organizó una defensa naval encabezada por Guillermo Brown.

La diferencia de fuerzas era considerable. Mientras la escuadra republicana disponía de apenas diez embarcaciones y cerca de un centenar de cañones, la flota imperial contaba con 31 buques y una clara superioridad material.

Lejos de resignarse ante la desventaja numérica, Brown aprovechó su profundo conocimiento del Río de la Plata para diseñar una estrategia defensiva.

Las embarcaciones argentinas fueron ubicadas en el fondeadero de Los Pozos, una zona donde los grandes barcos brasileños tenían dificultades para maniobrar sin correr riesgo de encallar.

Antes del inicio de la batalla, el jefe naval arengó a sus hombres con una frase que quedó grabada en la historia militar argentina: “Fuego rasante, que el pueblo nos contempla”.

La maniobra resultó efectiva. La flota brasileña no logró acercarse lo suficiente para aprovechar su superioridad y finalmente se vio obligada a retirarse hacia aguas más profundas.

Aprovechando la retirada enemiga, Brown ordenó avanzar con las cañoneras y mantener la presión sobre la escuadra imperial. La acción consolidó su prestigio como estratega naval y lo transformó en uno de los grandes héroes militares argentinos.

Doscientos años después, la Armada busca recrear aquel episodio para acercar a nuevas generaciones una de las gestas que marcaron el nacimiento de la tradición naval argentina y la figura de Guillermo Brown, cuyo legado continúa siendo una referencia fundamental dentro de la institución.