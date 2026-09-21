Violenta pelea en Constitución terminó con un muerto y el agresor sigue prófugo + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en la vía pública y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima murió tras ser trasladada al hospital.

Una brutal pelea seguida de muerte se dio en Constitución

Una brutal pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con un desenlace fatal en el barrio porteño de Constitución, en un episodio que fue captado por cámaras de seguridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en la intersección de Combate de los Pozos y Pasaje Jenner, donde ambos protagonistas iniciaron una discusión que rápidamente escaló en violencia. En ese contexto, uno de ellos utilizó una muleta modificada con un elemento punzante y apuñaló a la víctima en el cuello.

La víctima murió camino al hospital Tras el ataque, intervino personal policial y una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al Hospital Argerich, aunque falleció durante el trayecto como consecuencia de las lesiones.

El agresor fue identificado por las autoridades, pero se dio a la fuga y permanece prófugo, mientras avanza un operativo para dar con su paradero.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que ordenó la intervención de la División Homicidios para esclarecer el caso y concretar la detención del sospechoso.