Quién es Horacio Norberto Asencio el entrenador de hockey detenido acusado de abusar a una ex Leona + Agregar ámbito en









Horacio "Chacho" Asensio fue capturado en Mar del Plata imputado por abuso sexual contra exjugadoras de hockey cuando eran menores de edad.

El DT de 59 años fue detenido en Mar del Plata imputado por abusos cometidos entre 2011 y 2014 a jugadoras juveniles en Monte Hermoso.

La Policía Bonaerense detuvo en la ciudad de Mar del Plata al entrenador de hockey Horacio Norberto Asensio, de 59 años, acusado de haber abusado sexualmente de una exintegrante de Las Leonas cuando la joven tenía 15 años. Tras ser trasladado, el acusado se negó a declarar ante el fiscal Diego Torres.

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Asensio quedó formalmente imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la educación o guarda de la víctima. La causa cobró un impulso decisivo tras la denuncia formal presentada en abril de 2024 por una jugadora que actualmente tiene 27 años, quien relató que los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014 en las instalaciones del Club Atlético Deportivo Monte Hermoso.

La causa por la cual detuvieron al entrenador de hockey La investigación judicial se reactivó a partir del testimonio de la ex Leona y de otras jóvenes que integraban los planteles juveniles del club Monte Hermoso. Según la acusación, las situaciones de abuso se produjeron cuando las víctimas tenían entre 15 y 17 años e incluyeron episodios en vestuarios, duchas del sector de cancha y pileta, departamentos privados y durante los viajes que realizaba el equipo.

La causa también incorporó evidencia digital, como mensajes de contenido íntimo que el imputado enviaba a las adolescentes pidiéndoles mantener los hechos en secreto. Las declaraciones testimoniales recolectadas en el expediente describieron graves conductas de índole sexual por parte del entrenador, como exhibirse desnudo ante las menores, exigirles pesarse sin ropa, forzarlas a ducharse con él y realizar manoseos o contactos físicos sin consentimiento.

Si bien existieron otras dos presentaciones judiciales por hechos de similares características ocurridos en Monte Hermoso, las mismas no avanzaron debido a la prescripción de los plazos o a cuestiones procesales. En el marco de la causa actual, tramitada bajo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4, la Justicia ordenó las tareas de preservación de prueba digital y testimonios que permitieron certificar el domicilio del imputado en Mar del Plata y concretar su posterior detención.

Quién es Horacio Norberto Asencio Horacio "Chacho" Asensio cuenta con una extensa trayectoria dentro del hockey sobre césped femenino. Además de su labor técnica en el Club Atlético Deportivo Monte Hermoso, se desempeñó como Subsecretario de Deportes de dicha localidad y llegó a dirigir al Seleccionado Argentino Femenino Sub-18. Su historial con antecedentes institucionales se remonta a 2014, cuando la Confederación Argentina de Hockey presentó una denuncia formal ante organismos nacionales para pedir que se investigaran acusaciones en su contra por presuntos abusos a menores. Tras ese episodio, Asensio renunció a sus cargos en Monte Hermoso y se radicó en Mar del Plata, ciudad donde continuó ligado a la disciplina y donde al momento de su detención mantenía vínculos deportivos con el club Sporting.

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